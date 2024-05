Equipes entram em campo nesta segunda-feira (27), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Novorizontino, o Coritiba soma oito pontos e com um aproveitamento de 44% na Série B. Já o Operário-PR registra nove, com três vitórias, um empate e quatro derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli, Sebastián Gómez e Matheus Frizzo; Lucas Ronier, Wesley Pomba e Brandão.

Mais artigos abaixo

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Willian Machado, Joseph e Lucas Hipólito (Pará); Índio, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso (Cássio Gabriel); Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo (Daniel Lima).

Desfalques

Coritiba

Robson segue machucado.

Operário-PR

Rodrigo Lindoso, suspenso, e Felipe Augusto e Lucas Hipólito, machucados, estão fora.

Quando é?

Data: segunda-feira, 27 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR