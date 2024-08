Onde assistir a Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 24ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Botafogo-SP entram em campo na tarde deste sábado (31), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Condá, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar no jogo passado, a Chapecoense caiu para o 19º lugar, com 21 pontos. A Chape sabe que precisa reagir para seguir com chances de escapar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Botafogo-SP não jogou na rodada passada e chega descansado para o duelo. O Pantera está na 14ª posição, com 26 pontos marcados.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo, Mancha; Foguinho, Auremir e Giovanni Augusto (Maílton); Marcinho, Mário Sérgio (Perotti), Neilton.

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches e Lucas Dias; Negueba, João Costa, Matheus Barbosa e Jean Victor; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade.

Desfalques

Chapecoense

Matheus Cavichioli e Rodrigo Moledo estão no departamento médico.

Botafogo-SP

Alex Sandro e Wallison estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó - SC