Onde assistir a Botafogo-SP x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Operário-PR se enfrentam na noite deste sábado (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de vitória em jogo atrasado, o Botafogo-SP chegou aos 35 pontos. Na 15ª posição, o Pantera busca um novo triunfo para continuar fora do Z-4.

O Operário-PR, por a vez, está na oitava posição, com 42 pontos. O Fantasma também ganhou na rodada anterior e quer permanecer na parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Ericson, Fábio Sanches, Schappo; Pedro, Bochecha, Abdulai, Jean Victor; Baggio, Jesus, Andrade.

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Vinícius Mingotti (Daniel Lima).

Desfalques

Botafogo-SP

Schappo cumpre suspensão, enquanto Luquinha e Pedro Costa continuam no departamento médico.

Operário-PR

Talles, Neto Paraíba e Alemão estão lesionados.

Quando é?