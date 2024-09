Onde assistir a Botafogo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 28ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo encara o Grêmio na noite deste sábado (28), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Querendo se manter na ponta da tabela, o Botafogo vai em busca de um novo triunfo, agora mandando o jogo em Brasília. Com 56 pontos, o Alvinegro chega empolgado para o duelo, após conquistar a classificação para a semifinal da Copa Libertadores.

O Grêmio, por sua vez, venceu na rodada passada e subiu para o 14º lugar, com 31 pontos. Na luta para continuar fora do Z-4, o Tricolor promete dar trabalho ao forte rival.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 68 vezes, com 29 vitórias do Grêmio, 21 do Botafogo, além de 18 empates.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Gregore; Matheus Martins (Luiz Henrique), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Nathan Fernandes); Braithwaite.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Renato Gaúcho cumpre suspensão, enquanto Soteldo foi poupado.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, Brasília - DF