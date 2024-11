Onde assistir a Bahia x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (24), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia e Paraná) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há seis jogos, com cinco derrotas e um empate, o Bahia volta a campo pressionado. Com 46 pontos, o Tricolor Baiano está a um ponto do Cruzeiro, sétimo colocado. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Kanu, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras por 2 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Athletico-PR com 40 pontos, briga para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o Furacão está a três pontos do Criciúma, primeiro time do Z-4.

Prováveis escalações

Bahia: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez e Thaciano.

Athletico-PR: Mycael; Godoy, Belezi, Gamarra e Esquivel; Felipinho, Gabriel e João Cruz; Cuello, Nikão e Pablo.

Desfalques

Bahia

Iago Borduchi está lesionado, enquanto Santiago Arias está suspenso.

Athletico-PR

Madson, Kaíque Rocha, Erick, Canobbio, Mastriani e Julimar estão fora.

Quando é?