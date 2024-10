Onde assistir a América-MG x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (4), no Estádio Raimundo Sampaio; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, pela 30ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o CRB por 2 a 1 na última rodada, o América-MG busca a recuperação na Série B. Fora do G-4, o Coelho soma 44 pontos e está a três do Mirassol, quarto colocado. Já o Coritiba, em oitavo lugar, com 41 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

América-MG: Elias; Daniel Borges, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Wallison (Moisés), Alê e Juninho; Fabinho, Brenner (Jonathas) e Rodriguinho.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Robson e Júnior Brumado.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sebastián Gómez e Ronier estão suspensos.

Quando é?

Data: sexta-feira, 4 de outubro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Raimundo Sampaio - Belo Horizonte, MG