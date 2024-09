Onde assistir a Amazonas x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), no Estádio Carlos Zamith; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Ceará se enfrentam neste domingo (01), às 16h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 31 pontos, o Amazonas vem de uma sequência positiva na Série B, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Já o Ceará, com 35 pontos, está na briga para entrar no G-4, embalado por duas vitórias consecutivas.

"Temos o objetivo de brigar até o fim por essas primeiras posições, pensando no acesso e também no título. É um torneio difícil, com adversários qualificados, mas acredito muito no nosso elenco. Temos condições de recolocar o Ceará na elite do futebol brasileiro", afirmou o volante De Lucca.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño, Fabiano; Erick Varão, Jorge Jiménez, Diego Torres; Ênio, Luan Silva, Matheus Serafim.

Ceará: Richard; Raí Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Richardson, Lucas Mugni; Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga.

Desfalques

Amazonas

Não há desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus, AM