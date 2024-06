Yerry Mina esfria tratativas, mas Cruzeiro não desiste de zagueiro

Zagueiro colombiano é tratado como o predileto para a função no grupo comandado por Fernando Seabra; diretoria aguarda posição do atleta de 29 anos

O zagueiro Yerry Mina esfriou as conversas com o Cruzeiro, mas a diretoria ainda não desistiu do acordo. O atleta aponta o clube mineiro como favorito em possível retorno ao Brasil, onde defendeu o Palmeiras. No entanto, ainda aguarda uma proposta da Europa. O CEO do futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, tenta convencê-lo a retornar ao país, como soube a GOAL.

O dirigente do Cruzeiro ainda conta com um forte aliado, o empresário André Cury atua como intermediário das tratativas. Ele também tenta um sinal positivo do defensor estrangeiro para trazê-lo de volta ao Brasil. Há uma força-tarefa nos bastidores para demovê-lo da ideia de seguir na Europa.

Yerry Mina está livre desde o fim do contrato com o Cagliari, da Itália. O jogador recebeu algumas consultas do exterior, mas ainda não se animou com o que foi oferecido. Do Brasil, também recebeu contato do Botafogo, mas as tratativas não evoluíram.

