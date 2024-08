Venda de Julian Álvarez vai impulsionar a reconstrução do Manchester City de Pep Guardiola

Joia argentina sempre entregou o que se esperava, mas sua venda representa uma 'tacada' perfeita nos negócios dos Citizens

Os primeiros gols de Julián Álvarez pelo Manchester City podem ser uma metáfora de sua passagem pelo clube. O argentino fazia sua terceira partida pelo time, saindo do banco de reservas, em casa, contra o Nottingham Forest e com o City já dominando. Ele completou a goleada com duas finalizações implacáveis, transformando uma vitória de 4 a 0 em um massacre de 6 a 0.

Foi uma ótima performance e um momento para o jogador definitivamente saborear. No entanto, outra pessoa dominaria as manchetes naquela noite.

Erling Haaland havia marcado um hat-trick em 38 minutos - o terceiro em quatro jogos pelos Citizens. A partir de então, ficou claro que Álvarez poderia fazer chover com a camisa do City, mas sempre estaria à sombra do norueguês.

Portanto, era praticamente inevitável que, em algum momento, o atacante titular da seleção da Argentina, campeão da Copa do Mundo e bicampeão da Copa América, quisesse assumir um papel principal em algum momento. E ele agora conseguiu esse papel de destaque que tanto desejava, ao assinar com o Atlético de Madrid.

Álvarez vinha buscando uma saída do City há algum tempo. Ele e sua família vão, agora, morar na Espanha - lar da maior diáspora argentina do mundo.

Enquanto isso, o City embolsará £82 milhões e poderá comemorar a maior venda de sua história - cortesia do diretor esportivo Txiki Begiristain. O que vem pela frente? o clube vai querer gastar essa grana para reforçar o elenco de Pep Guardiola em mais uma investida pelo título inglês.

