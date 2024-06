Uruguai busca respaldo para não liberar uruguaios para o Flamengo

Federação uruguaia bate o pé e não quer que os atletas deixem a concentração para jogarem contra o Grêmio

A federação de futebol do Uruguai e o Flamengo estão em guerra fria por conta das convocações de Arrascaeta, Matías Viña, Nicolas De La Cruz e Guillermo Varela. O quarteto está em Montevidéu com a equipe Celeste, treinando para a Copa América, e o time carioca planejavatê-los diante do Grêmio, no dia 13 de junho, no Maracanã, pelo Brasileirão.

O Flamengo chegou a fazer uma solicitação formal à federação uruguaia para que quarteto retornasse ao Rio de Janeiro e, depois do jogo contra o Grêmio, embarcasse para os Estados Unidos, para a disputa da Copa América, mas o pedido foi negado. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra ainda nutre a esperança ter os jogadores à disposição.