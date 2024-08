Troca entre Victor Osimhen e Romelu Lukaku seria golpe de mestre do Chelsea - e pode ser bom demais para ser verdade

Os Blues estão em negociações para o que seria uma transferência muito astuta, mas nem tudo é o que parece

A busca interminável do Chelsea por um atacante de elite os levou a Victor Osimhen, do Napoli, já que o clube inglês aparentemente intensificou seu interesse de longa data pelo nigeriano, que deixou claro que deseja sair da Itália. Segundo o The Athletic, os clubes estão em negociações para uma troca que veria Osimhen se mudar para Stamford Bridge por empréstimo, enquanto Romelu Lukaku iria na direção oposta de forma permanente.

Mesmo que Osimhen não seja contratado de forma efetiva, trazê-lo (e finalmente se livrar de Lukaku) seria visto como um movimento muito astuto. Também seria um negócio oportuno, já que uma equipe jovem teve um início decepcionante na pré-temporada sob o novo técnico Enzo Maresca.

Mas será que essa potencial transferência é boa demais para ser verdade para o Chelsea? A intervenção de um agente sugere que pode ser o caso, mas ainda assim é um acordo pelo qual eles devem lutar.

