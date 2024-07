São Paulo desconhece conversa de Zubeldía com Equador e exigiria multa por saída

Tricolor paulista não foi comunicado sobre conversas do treinador com a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) e não faz planos para liberá-lo

O São Paulo desconhece as conversas de Luis Zubeldía com a Federação Equatoriana de Futebol (FEF). O treinador ouviu a seleção do Equador, como a GOAL mostrou no último sábado (06), mas não fez qualquer comunicado ao Tricolor paulista sobre as conversas, como soube a reportagem.

Em que pese a falta de informação, o clube já se preparava para exigir o valor integral da multa rescisória para a saída do técnico argentino de 43 anos em caso de procura. A cláusula exige o pagamento de três meses de salário — R$ 3 milhões — à vista.

Até o momento, o São Paulo não foi contatado pelo estafe do treinador e tampouco pela diretoria de Federação Equatoriana de Futebol. Desta forma, o clube não trabalha com a hipótese de saída do técnico no mercado da bola.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!