Quem vai ser o novo técnico do Internacional após demissão de Eduardo Coudet?

Treinador argentino foi demitido após derrota para o Juventude, pela Copa do Brasil

Eduardo Coudet não é mais treinador do Internacional. O comandante argentino não resistiu à pressão dos últimos resultados e foi demitido do cargo após a derrota para o Juventude, no Beira-Rio, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além do treinador, deixam o clube o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

Com a saída, de Coudet a diretoria colorada já estuda a contratação de um novo técnico para a sequenciada temporada. Abaixo, a GOAL mostra os candidatos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!