Quem é Evangelos Marinakis, empresário grego em negociações para a compra da SAF do Vasco?

Magnata dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, e do Olympiacos, da Grécia, Marinakis quer expandir suas operações para o Brasil

Evangelos Marinakis, magnata grego, confirmou em entrevista à "Sky Sports" que está em negociações para adquirir a SAF do Vasco da Gama. O empresário, que já possui um portfólio no mundo do futebol, expressou seu interesse em expandir seus negócios no Brasil, revelando a conversa em andamento para assumir o comando do clube carioca. A entrevista completa será transmitida na TV inglesa nesta terça-feira (03), mas a informação já foi antecipada pela mídia internacional.

"Ele contou sobre suas ambições de expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama", diz um trecho da reportagem.

Abaixo, a GOAL conta quem é Evangelos Marinakis e qual sua fortuna.