Quanto vale, de verdade, a disputa de terceiro lugar da Copa América 2024?

Disputa de terceiro lugar será entre as seleções eliminadas nas semifinais da competição; veja o que está em disputa

A seleção uruguaia, comandada por Marcelo Bielsa, chegou à Copa América 2024 como uma das principais favoritas, mas agora lutará pelo terceiro lugar. Eles enfrentarão o Canadá neste sábado (13), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte. O time canadense, treinado pelo americano Jesse Marsch, foi um dos convidados da Concacaf para participar do torneio organizado pela Conmebol.

O Canadá avançou até as semifinais, onde foi derrotado pela Argentina por 2 a 0. Já o Uruguai foi superado pela Colômbia por 1 a 0 no mesmo estádio que sediará a disputa pelo terceiro lugar. Mesmo jogando com um homem a menos durante todo o segundo tempo devido à expulsão do lateral direito Daniel Muñoz, a Colômbia conseguiu manter a vantagem com o gol de Jefferson Lerma, enquanto o Uruguai não conseguiu empatar.

O Canadá teve um desempenho superior aos Estados Unidos e ao México, coorganizadores da Copa do Mundo de 2026, que foram eliminados na fase de grupos.

