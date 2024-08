Quanto o Corinthians tem que pagar para comprar Hugo Souza e até quando vai o contrato do goleiro

Neneca vira sensação no Timão após brilhar na Copa Sul-Americana, mas seu futuro depende de negociações e tempo

Hugo Souza, goleiro de 25 anos, se firmou como uma figura central no Corinthians, especialmente após sua atuação decisiva nas quartas de final da Copa Sul-Americana, onde defendeu três pênaltis e garantiu a classificação do clube.

Conhecido como Neneca, o goleiro iniciou sua trajetória no Flamengo, onde assumiu a titularidade aos 21 anos e contribuiu para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2020. Apesar de seu início promissor, Hugo teve altos e baixos e perdeu espaço no time carioca, sendo emprestado ao Chaves, de Portugal, antes de ser cedido ao Corinthians.

Agora, o clube paulista enfrenta a necessidade de negociar com o clube formador a compra definitiva do jogador. Veja os detalhes...

