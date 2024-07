Quando Endrick estreia com a camisa do Real Madrid?

Atacante iniciará pré-temporada com o time espanhol nos Estados Unidos; veja data para estreia

Além da chegada de Kylian Mbappé, o Real Madrid movimentou a janela de transferências do meio do ano com a contratação da joia Endrick, uma das estrelas da seleção brasileira e destaque do Palmeiras. O jovem atacante, que se destacou no alviverde, se prepara para estrear pelo clube Merengue.

Neste sábado, dia 27 de julho, acontece a apresentação oficial de Endrick como atleta do Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, às 7h (Brasília), onde será apresentado e depois dará coletiva para os jornalistas da sala de imprensa do estádio.

Depois disso, o clube inicia sua pré-temporada e participará de três amistosos, entre eles uma partida contra o Milan, onde Endrick já estará integrado ao elenco merengue.

Pensando nisso, a GOAL destaca a data de estreia do atacante.

