Os potes do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa de 2025

No sorteio, Flamengo, Palmeiras e Fluminense estarão entre os cabeças de chave representando o Brasil, enquanto o Botafogo ficará no Pote 3; confira!

A Fifa realiza nesta quinta-feira (05), às 15h (de Brasília), em Miami, o sorteio dos grupos para o Mundial de Clubes. O torneio, que será disputado em junho de 2025 nos Estados Unidos, já conta com todos os nomes confirmados. Entre os cabeças de chave no pote 1 estão Flamengo, Palmeiras e Fluminense, representando o Brasil, além de gigantes como Real Madrid (ESP), Bayern de Munique (ALE), Manchester City (ING), PSG (FRA) e River Plate (ARG).

Outro representante brasileiro na competição é o Botafogo, campeão da Libertadores de 2024. O clube carioca integra o pote 3, ficando fora do grupo dos cabeças de chave. A divisão dos potes segue critérios estabelecidos pela entidade, que considera o histórico e o desempenho recente das equipes. O Super Mundial de Clubes será a primeira edição no formato expandido, com 32 times.

Abaixo, a GOAL detalha a divisão dos potes.