Os últimos 10 camisas 10 do Flamengo

De Adriano Imperador a Arrascaeta, confira os últimos jogadores a herdarem a emblemática numeração, eternizada por Zico

A camisa 10 do Flamengo é símbolo de grandes ídolos e conquistas. Considerada uma herança do clube da Gávea, usar essa numeração sempre trouxe consigo a responsabilidade de carregar o peso de ser a face da equipe em momentos decisivos. Após a saída de Gabigol em 2024, foi a vez de Arrascaeta assumir o manto. Campeão de 11 taças pelo Rubro-Negro, o uruguaio se junta a uma lista composta por algumas figuras marcantes que vestiram a camisa 10, cujo valor está intimamente ligado à maior lenda da história do clube: Zico.

Mas, mesmo com grandes patrimônios do clube desde Adriano Imperador a Arrascaeta, muitos outros atletas passaram pela 10 rubro-negra, com histórias que variam entre momentos de brilho, frustração e até, em alguns casos, a sensação de "maldição".

A seguir, a GOAL mostra últimos 10 jogadores a vestirem a 10 do Flamengo...