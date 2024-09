Qual será o número de camisa de Memphis Depay no Corinthians?

Com o anúncio oficial do clube, o holandês se prepara para ser apresentado e a dúvida fica em torno da numeração de sua camisa

É oficial. Memphis Depay foi oficializado como o novo jogador do Corinthians nesta segunda-feira (9). Anunciado pelas redes sociais do clube, o atacante holandês receberá o maior salário do futebol brasileiro até 2026, e já se prepara para ser apresentado à torcida corintiana.

Sendo assim, uma das principais dúvidas que ficam em relação à sua chegada é qual será a numeração de sua camisa no Timão. Camisa 10 da seleção da Holanda na disputa da última Eurocopa, entre junho e julho, não há mais muitas opções a serem escolhidas, pois boa parte já está sendo utilizada pelos jogadores do atual elenco.

Durante a carreira, Depay utilizou números tradicionais como o 7, o 9 e o 11, além da 10 e de outros números menos atrativos. Também há opções da escolha de um número supersticioso ou que remeta a seus já usados anteriormente. Fato é que, pensando no potencial de venda das camisetas, a indicação deve vir com ajuda do departamento de marketing do Corinthians.

Abaixo, veja as possíveis camisas que podem ou não ser utilizadas por Memphis nestes próximos dois anos na Neo Química Arena.

