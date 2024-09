Joshua Zirkzee parece Zlatan Ibrahimovic, mas o Manchester United precisa de Rasmus Hojlund para desbloquear todo o seu poder

Holandês vem mostrando suas habilidades e pode se tornar um ídolo da torcida com um parceiro de ataque

O trabalho de Erik ten Hag está seguro. Ao menos por enquanto. O Manchester United se recuperou da dura derrota em casa para o Liverpool ao vencer o Southampton por 3 a 0 no St. Mary's, graças aos gols de Matthijs de Ligt, Marcus Rashford e Alejandro Garnacho. O empate contra o Crystal Palace, no jogo seguinte, mostrou, no entanto, que ainda há muita coisa para melhorar.

Joshua Zirkzee fez apenas três jogos como titular desde sua transferência de £36 milhões junto ao Bologna, e tem aproveitado a oportunidade. Durante boa parte da última temporada, o United carecia de criatividade e é isso que Zirkzee oferece. Rasmus Hojlund certamente deve ter ficado animado ao assistir a mais uma atuação do holandês, pois ele parece ser o parceiro perfeito para o dinamarquês.