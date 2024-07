Jamal Musiala: como Chelsea e Inglaterra deixaram a estrela da Alemanha escapar?

Jovem meia começou muito bem a Euro 2024, deixando os torcedores da seleção inglesa e dos Blues refletindo sobre

Quando Jamal Musiala foi substituído na goleada da Alemanha por 5 a 1 sobre a Escócia, os torcedores presentes na Allianz Arena se levantaram para aplaudir o jovem de 21 anos enquanto ele deixava o campo. A celebração de pé foi uma homenagem merecida a Musiala, que aterrorizou a defesa escocesa com suas habilidades e estufou as redes no segundo gol da vitória categórica.

O time de Julian Nagelsmann enfrentará desafios mais difíceis à medida que a Euro 2024 avança, mas jogaram como potenciais campeões na estreia, e Musiala parecia alguém com os olhos voltados para o prêmio de melhor jogador do torneio. Com apenas 21 anos, o meia do Bayern já é um jogador de primeiro nível, e tanto a Inglaterra quanto o Chelsea estarão observando com certa inveja enquanto ele continua se desenvolvendo rapidamente.

Em uma realidade alternativa, Musiala poderia estar jogando pela Inglaterra contra a Sérvia no domingo, como um jogador dos Blues em vez do Bayern. Mas como eles conseguiram deixar um talento tão especial escapar? A GOAL explica melhor...