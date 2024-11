Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Adriano Imperador e o ranking dos 25 maiores jogadores do Flamengo no século 21

Copa do Brasil

A GOAL relembra os melhores jogadores que passaram pelo Rubro-Negro a partir de 2001 até os dias atuais

Apontar o maior jogador do Flamengo neste século XXI está longe de ser tarefa difícil, uma vez que Gabigol conseguiu o que poucos imaginavam ser capaz: entrar no Top 3 de maiores ídolos rubro-negros de toda a história.

Mas em meio à extensa lista de troféus que foram levantados a partir de 2019, especialmente, vários outros jogadores conseguiram se transformar em ídolos deste Flamengo do século XXI. Pensando nisso, a GOAL listou os 25 maiores jogadores do Clube de Regatas do Flamengo desde 2001 até 2024. Confira a lista abaixo!