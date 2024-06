Dudu no Palmeiras: quantos títulos, gols, recordes e assistências o ídolo tem pelo clube

O meia-atacante trocou o Alviverde pelo Cruzeiro, mas deixa um legado de peso na memória do torcedor e na sala de troféus

Dudu conseguiu uma façanha rara: entrou, com protagonismo, no grupo de maiores ídolos da história do Palmeiras. É impossível falar sobre esta mais recente era de sucesso alviverde sem lembrar do meia-atacante.

Ao todo, foram 433 jogos, 88 gols e 12 títulos. E se toda história chega ao fim, a de Dudu como jogador do Palmeiras foi encerrada nesta metade de 2024. Aos 32 anos, ele foi contratado pelo Cruzeiro.

Mas se falar de Dudu também será, sempre, falar de Palmeiras, a GOAL relembra abaixo os principais feitos do jogador pelo clube.

