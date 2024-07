Corinthians desistiu de Balotelli, mas ainda busca reforço de impacto para Ramon Diaz

Diretoria corintiana segue atrás de nome de peso ao ataque, e tem ponta da seleção equatoriana no radar

Depois de desistir da contratação de Mário Balotelli, o Corinthians segue no mercado da bola em busca de reforços. Os principais esforços estão concentrados no ataque, e ainda é um sonho do presidente Augusto Melo entregar um reforço de peso ao técnico Ramon Díaz.

Desde que chegou à presidência do Corinthians, Augusto tem buscado esse jogador para causar impacto. No início do ano, por exemplo, o clube tentou a contratação de Gabigol junto ao Flamengo, mas sem sucesso. Antes de abrir negociações por Balotelli, o time paulista sondou a situação de Di Mária, mas também não houve avanço.