Chido Martin-Obi: quem é o "novo Erling Haaland" que fez 10 gols no Liverpool e está perto de trocar Arsenal por Manchester United?

Jovem promessa conquistou uma reputação temível nos Gunners e precisa tomar uma grande decisão sobre seu futuro

O dia 27 de abril foi significativo na temporada 2023/24 da Premier League. O West Ham empatou com o Liverpool, encerrando as pequenas esperanças dos Reds de conquistar o título, o Burnley empatou com o Manchester United em Old Trafford, enquanto o Sheffield United finalmente teve seu rebaixamento confirmado após perder para o Newcastle.

Mas antes de tudo isso, as redes sociais ficaram movimentadas pelo o que o garoto Chido Martin-Obi tinha feito. O atacante do Arsenal sub-18 foi simplesmente sublime contra o Norwich City, marcando nada menos que sete gols em uma vitória por 9 a 0.

Foi um marco importante na carreira de Martin-Obi, com o centroavante agora sendo citado como um dos jogadores mais talentosos revelados nas categorias de base dos Gunners nos últimos anos.

Ele já possui mais de 200.000 seguidores no Instagram, assinou um contrato de patrocínio com a Adidas e está atraindo o interesse de clubes como Bayern e Borussia Dortmund. O Arsenal estava desesperado para manter o jogador, que vem mostrando um crescimento meteórico na base. Mas agora parece que Martin-Obi reforçará o Manchester United após não renovar com os Gunners, já que ele busca uma chance no time principal nos próximos anos.

