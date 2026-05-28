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كأس خادم الحرمين الشريفين

نظرة عامة على كأس خادم الحرمين الشريفين

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جدول التلفزيون
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كأس خادم الحرمين الشريفين، المباريات والنتائج

السبت، 15 أغسطس
البكرية badge
البكرية
البكرية
الحزم badge
الحزم
الحزم
ثمانية
العروبة badge
العروبة
العروبة
أبها badge
أبها
أبها
ثمانية
الوحدة badge
الوحدة
الوحدة
الشباب badge
الشباب
الشباب
ثمانية
الأحد، 16 أغسطس
Al Anwar badge
Al Anwar
ALA
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
ثمانية
الطائي badge
الطائي
الطائي
القادسية badge
القادسية
القادسية
ثمانية
الزلفي badge
الزلفي
الزلفي
الرياض badge
الرياض
الرياض
ثمانية
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Bournemouth crestBournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton crestBrighton00000000
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