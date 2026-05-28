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كأس خادم الحرمين الشريفين
نظرة عامة على كأس خادم الحرمين الشريفين
مباشرشاهده
- على ثمانيةالبكريةالحزمشاهد هنا >
- على ثمانيةالعروبةأبهاشاهد هنا >
- على ثمانيةالوحدةالشبابشاهد هنا >
كأس خادم الحرمين الشريفين، المباريات والنتائج
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|Bournemouth
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Arsenal
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|0
|0
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|3
|Aston Villa
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|4
|Brentford
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|5
|Brighton
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