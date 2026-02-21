Getty Images Sport
طلبان وليس طلب .. كواليس محاولة الاتحاد تغيير موعد نصف نهائي كأس الملك
الاتحاد يطلب تأجيل مباراته ضد الخلود في الكأس
قدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد طلبًا؛ بخصوص مباراته ضد الخلود، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
الاتحاد سيواجه الخلود، مساء يوم 18 مارس 2026؛ على أن يلتقي الفائز منهما مع المُتأهل من كلاسيكو الهلال والأهلي، في المباراة النهائية لأغلى الكؤوس.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء الجمعة؛ طلب العميد من اتحاد الكرة السعودي، تأجيل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد، طلب إقامة المباراة يوم 7 أبريل 2026، بدلًا من 18 مارس؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.
الكشف عن كواليس الطلب
حمد المنتشري، لاعب الفريق السابق والمحلل الحالي في "دورينا غير"، قام بالكشف عن الكواليس وراء طلب الاتحاد تغيير موعد المباراة: "الاتحاد طلب تعديل الوقت بناء على اقتراح الأستاذ ياسر المسحل ولكن نادي الخلود رفض".
وأتبع: "الاتحاد طلب أيضًا تغيير الملعب وليس فقط وقت المباراة"، ليعقب مقدم البرنامج خالد الشنيف بأن المسحل قال في وقت سابق إن مسألة اختيار التوقيت تعود للأندية، ليريد المنتشري: "صحيح، كان يفترض أن تلعب 27 و28 في البداية ثم 29 و30 بدون استشارة الأندية الأربعة، ولكن قيل إذا عندكم وقت من 3-7 أبلغوني، والاتحاد قام بذلك ولكن الخلود لم يوافق".
مالك الخلود يُثير الجدل
الأمريكي بن هاربورج، مالك الخلود، أثار الجدل حول مكان إقامة مباراة فريقه أمام الاتحاد، والمحددة على ملعبه. الخلود يخوض مبارياته على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس، والذي يتسع لـ17 ألف متفرج فقط، فيما تُقام بعض المباريات الجماهيرية في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، والذي يتسع إلى 25 ألف مشجع.
مالك الخلود أكد على رغبته إقامة مواجهة نصف النهائي مع الاتحاد في الرس وليس البريدة، مشيرًا إلى أن مجتمع كرة القدم أكثر أهمية بالنسبة له من المال.
إذ كتب عبر إكس "مباراتنا في أغلى الكؤوس يجب أن تقام في الرس. لا يهمني أن مبيعات التذاكر في بريدة ستعود علينا بالمال أكثر من مبيعات الرس، ولكني أهتم بحماية مجتمع كرة القدم، وهذا ما يجعلني اهتم في أهالي الرس، من حق أهالي الرس أن تُقام مباراتهم في أرضهم الحقيقية".
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 21 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.
