Michael Di Chiaro

مراسل كرة القدم الإيطالية والأوروبية

السيرة الذاتية: وُلدت عام 1990 في بيرغامو، ولقد حظيت بالحظ والامتياز الكبيرين بتحويل شغفي بكرة القدم إلى عملي. في حياتي، كل شيء (أو تقريبًا كل شيء) يدور حول الكرة وهذا المستطيل الأخضر الذي ينظم حياتي اليومية. تخيّل نفسي بدونها؟ ببساطة مستحيل.

محب لـ«المشاريع طويلة الأمد» — وهو أساس ماراثوناتي التي لا تنتهي على لعبة Football Manager — بدأت بقلم وورقة و حقيبة على ظهري أتجول بين الملاعب الهواة في لومبارديا، قبل أن أصبح صحفيًا مستقلًا في يناير 2020، وهو ما شكّل مرحلة جديدة في مسيرتي.

منذ فبراير 2021 جزء من عائلة GOAL، ومنذ صيف 2024 وسّعت مساهمتي داخل عالم Footballco بانضمامي إلى Il Bianconero، وهو موقع مخصص بالكامل لنادي يوفنتوس. وبجانب السيدة العجوز، أتابع عن قرب أيضًا أخبار أتالانتا، النادي الذي يقع في المدينة التي نشأت فيها وما زلت أعيش فيها.

مجالات الخبرة:

كرة القدم الإيطالية

كرة القدم الدولية

سوق الانتقالات

يوفنتوس وأتالانتا

المقالات المفضلة:

الصراع الأبدي: إرث المواجهة بين رونالدو ويولياتو في المنافسة بين إنتر ويوفنتوس

كأس الإنترتو 1999: آخر بطولة أوروبية ليوفنتوس

الصفقة التي كادت تحدث: حين كان هنري على وشك الانضمام إلى أودينيزي

جاسبريني في إنتر: تجربة فاشلة استمرت 73 يومًا فقط

البطل والخصم: أن تكون كريستيانو دوني