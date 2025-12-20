"كنت أستحق معاملة أفضل" .. ثيو هيرنانديز يتحدث عن رسالة "الشيطان إنزاجي" لإقناعه بالهلال وطريقة "طرده خارج ميلان"!

وعندما سئل عن رسالة وداعه لميلان والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب انتقاداته للإدارة، قال: "لقد قلت الحقيقة .. عندما وصلت كان هناك ماسارا، بوبان ومالديني مثلي الأعلى .. إبراهيموفيتش هو الأفضل و لكن بعد باولو مادليني تغير كل شيء إلى الأسوأ".

وأردف: "هل آلمتك انتقادات المشجعين؟ كثيرًا.. أعلم أنني ارتكبت أخطاء، مثل حالات الطرد أمام فيورنتينا أو فينورد، لكننا بشر.. لم أكن هادئا ذهنيا وكان بإمكاني تقديم الأفضل، لكن المشجعين يعرفون من كان ثيو في الميلان".

وتحدث ثيو عن كواليس انضمامه إلى ميلان، قائلًا: اليوم الذي اتصل بي مالديني من أجل اللقاء معي كان أجمل يوم لي رياضيا، لقد وصل إلي في إيبيزا وتحدثنا، لم أكن أريد تصديق ذلك.. إذا كنت قد أصبحت ما أنا عليه الآن و المدافع في الميلان الأكثر تسجيلا للأهداف، فذلك بفضل مالديني. ما زلنا على اتصال دائم حتى الآن وقميصه الذي منحني إياه مع إهداء يثير مشاعري بعبارة (يو، وريثي الجدير).

واستمر: "لكن بعد رحيله شعرت بالضياع .. العام الماضي أنا وكالابريا كنا نذهب إلى ميلانيللو مرتديين قميص باولو وهذا لم يرق للبعض .. لقد مزقوا رمزًا من أجل لا شيء .. باستثناء إبرا فإن غياب روح الميلانيستا أصبح واقعًا".