بعد ربط اسمه بالنصر وبرشلونة .. وكيل إديرسون يحدد سعرُا مغريًا لتحريره من أتالانتا!

في ليلة تألق أتالانتا أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن دوري أبطال أوروبا، كان للاعبه البرازيلي إديرسون بصمة واضحة بعدما وقع على الهدف الثاني لفريقه في استاد "دويتشه بانك"، مستثمرًا تمريرة رائعة من زميله لوكمان.

أداء اللاعب البرازيلي عكس حالة انتعاش جديدة يعيشها منذ وصول المدرب رافاييل بالادينو، ليعيد إلى الأذهان المستويات التي قدمها في فترات سابقة.

لكن خلف هذا التألق، برز جدل خارج الملعب بعدما كشف وكيله كوري، في تصريحات لبرنامج "لا كادينا سير"، عن إمكانية رحيل إديرسون عن بيرجامو، ملمحًا إلى أن سيناريو الانتقال قد يصبح واقعًا بالفعل مع حلول شهر يناير المقبل.