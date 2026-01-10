نجم نابولي خارج موقعة إنتر.. وكونتي حائر بشأن بديله!

يتزايد الترقب للمباراة الكبرى في الجولة العشرين التي سيحل فيها نابولي بقيادة أنطونيو كونتي ضيفاً على إنتر، مساء الأحد، في المواجهة النارية المقررة في سان سيرو.

وسعت الجولة الأخيرة من البطولة الفارق إلى 4 نقاط بين الفريقين، حيث استغل إنتر، بفوزه على بارما، تعثر نابولي الذي لم يتمكن في ملعب "مارادونا" من تحقيق أكثر من التعادل 2-2 بعد "ريمونتادا" ضد فيرونا.

بالنسبة لأنطونيو كونتي، ومع ذلك، فإن النقاط التي يجب تعويضها أمام "النيراتزوري" ليست الشاغل الوحيد: حيث لن يكون ديفيد نيريس متاحاً للمدرب القادم من سالينتو.