فشل اللاعب في تجاوز آلام الكاحل الأيسر رغم عودته للتدريبات، ليخرج رسمياً من القائمة، ما يفرض على نابولي البحث عن حلول هجومية بديلة.Getty/Goal
نجم نابولي خارج موقعة إنتر.. وكونتي حائر بشأن بديله!
نابولي يتطلع لتصحيح المسار
يتزايد الترقب للمباراة الكبرى في الجولة العشرين التي سيحل فيها نابولي بقيادة أنطونيو كونتي ضيفاً على إنتر، مساء الأحد، في المواجهة النارية المقررة في سان سيرو.
وسعت الجولة الأخيرة من البطولة الفارق إلى 4 نقاط بين الفريقين، حيث استغل إنتر، بفوزه على بارما، تعثر نابولي الذي لم يتمكن في ملعب "مارادونا" من تحقيق أكثر من التعادل 2-2 بعد "ريمونتادا" ضد فيرونا.
بالنسبة لأنطونيو كونتي، ومع ذلك، فإن النقاط التي يجب تعويضها أمام "النيراتزوري" ليست الشاغل الوحيد: حيث لن يكون ديفيد نيريس متاحاً للمدرب القادم من سالينتو.
نيريس خارج القائمة
ديفيد نيريس، الذي يعاني من التواء في الكاحل، لن يتواجد في المباراة الكبرى المقررة في ملعب "مياتزا". وكما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، لم ينجح لاعب أياكس السابق في التعافي في الوقت المناسب من مشكلة الكاحل ولن يتم استدعاؤه.
من يلعب بدلاً من نيريس؟
لتعويض غياب نيريس، يدرس كونتي عدة خيارات تكتيكية؛ أبرزها الدفع بسبينازولا كجناح هجومي متقدم لمساندة بوليتانو وهويولوند، على أن يتولى أوليفر أو جوتيريز مهام الجناح الأيسر الخلفي. ولا يقتصر الأمر على هذا الحل، إذ يظل خيار الاعتماد على لانغ لإكمال المثلث الهجومي متاحاً بقوة. وفي حال فضل المدرب تأمين الدفاع، فقد يقحم قلب دفاع إضافي (بيكيما أو بونجورنو)، مما يسمح لـ دي لورينزو بشغل الرواق الأيمن بالكامل، مع الإبقاء على بوليتانو في الهجوم وجلوس لانغ احتياطياً.
التشكيلة المحتملة بدون نيريس
في ظل غياب نيريس، يدرس أنطونيو كونتي عدة سيناريوهات تكتيكية لتشكيلة نابولي (3-4-2-1)؛ حيث ينحصر التفكير في خيارين رئيسيين: الأول هو الإبقاء على دي لورينزو كمدافع ثالث، مما يفتح المجال للمفاضلة بين سبينازولا أو لانج للعب في الخط الأمامي بجوار إلماس وهويلوند.
أما الخيار الثاني والأكثر تحفظاً، فيتمثل في إقحام مدافع صريح مثل بيكيما أو بونجورنو، وهو ما يسمح بتحرير دي لورينزو لشغل الجناح الأيمن بالكامل، مع تقدم بوليتانو للعب دور هجومي في عمق الملعب، مع ثبات ميلينكوفيتش-سافيتش في الحراسة ومحوري الارتكاز لوبوتكا ومكتوميناي.
وتأتي التشكيلة المتوقعة لنابولي كالآتي:
الخيار الأول (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس؛ بوليتانو، لوبوتكا، مكتوميناي، أوليفيرا/جوتيريز؛ سبينازولا، إلماس؛ هويلوند.
الخيار الثاني (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس؛ بوليتانو، لوبوتكا، مكتوميناي، سبينازولا؛ إلماس، لانج؛ هويلوند.
الخيار الثالث (مع بيكيما) (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ بيكيما، رحماني، خوان جيسوس؛ دي لورينزو، لوبوتكا، مكتوميناي، سبينازولا؛ بوليتانو، إلماس؛ هويلوند.
الخيار الرابع (مع بونجورنو) (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ رحماني، بونجورنو، خوان جيسوس؛ دي لورينزو، لوبوتكا، مكتوميناي، سبينازولا؛ بوليتانو، إلماس؛ هويلوند.