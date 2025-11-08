Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

أخبار الهلال اليوم | تحديد مدة غياب متعب الحربي .. وسالم الدوسري يحتفي بـ"العالمية"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نيفيش يتحدث عن ترشحه لجائزة The Best

    أعرب روبن نيفيش، لاعب الهلال عن سعادته بالترشح لجائزة "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرًا أن ذلك يعكس المستويات المميزة التي يقدمها.

    وقال نيفيش في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "ترشحي لجائزة The Best من فيفا دليل على أنني أقدم مستويات رائعة، وهذا يعطيني دافعًا أكبر للاستمرار بنفس القوة".

    وتابع: "التسجيل في مرمى فريقي جزء من كرة القدم، توقعت أن يلمسها ياسين بونو، ولكن هو عدم توفيق في النهاية".

    وختم: "نجحت في تخطي الأمر سريعًا، وحتى هدفي لاحقًا كان فيه بعض الحظ، لكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز والنقاط الثلاث".

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    جدل تحكيمي في مباراة الهلال والنجمة

    حقيقة "مجاملة الهلال" ضد النجمة

    شهدت مباراة نادي الهلال ضد مستضيفه النجمة، مساء يوم الجمعة، الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث أشهر الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، "كارتين أحمرين" لثنائي نادي النجمة لازارو فينيسيوس وجواد الياميق؛ وذلك في الدقيقتين 58 و76 من المواجهة ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.. التفاصيل هنا

    بين مقترح الهلال وطلب الاتحاد .. كواليس مفاجئة في نظام المواليد "الأجانب"

    أشاد الإعلامي هتّان النجار، بالبيان الصادر من قِبل نادي النصر، واصفًا إياه بالشجاعة في تسجيل موقف قد يعارض مصلحة الفريق، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يصدر الهلال ردًا رسميًا، إن كان متضررًا من قرار المواليد، علمًا بأنه هو من أعاد فتح باب النقاش، على حد وصفه.

    وأضاف النجار، عبر برنامج "نادينا"، أن الهلال قدم مقترحًا بشأن الآلية التي يمكن أن يتم اتخاذها في الفترة الشتوية، من أجل إعادة ماركوس ليوناردو، مهاجم الفريق، كـ"لاعب مواليد"، رغم تجاوزه السن القانوني "21 عامًا"، مع ضم الظهير جواو كانسيلو لقائمة المسابقات المحلية، دون الحاجة لاستبعاد محترف أجنبي آخر.. التفاصيل هنا

  Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي الأفضل لمستقبل الهلال

    تشخيص إصابة متعب الحربي في مباراة النجمة

    تعرض متعب الحربي، ظهير الهلال، للإصابة في الدقيقة 24، ليدفع إنزاجي لإجراء تبديل اضطراري "مبكرًا" في لقاء النجمة، بينما نشر عبد السلام الشمري، المختصّ في الإصابات الرياضية، تغريدة عبر منصة (إكس)، تتعلق بتشخيص هذه الإصابة، التي منعته من استكمال المواجهة.

    وقال الشمري في رسالته "من طريقة الإصابة: "صارت أثناء السبرنت والتسارع، وهنا حصلت الإصابة على مستوى العضلة الخلفية".. التفاصيل هنا

    عبد العزيز الزلال يدافع عن مستقبل سيموني إنزاجي مع الهلال

    دافع الإعلامي عبد العزيز الزلال، عن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، أمام الحملات القوية التي تشكك في قدراته مع الزعيم والأصوات المطالبة برحيله، في ظل عدم اقتناعها بأداء الفريق خلال المنافسات المحلية والقارية والذي يميل أكثر إلى الدفاع، رغم النتائج الجيدة التي يحققها.

    وقال الزلال: "يجب أن يستمر سيموني إنزاجي وفقًا للنتائج التي يحققها مع الهلال منذ توليه المسؤولية، وفي الدوري حقق 7 انتصارات مع 4 مباريات خرج منها الفريق بشباك نظيفة، والمدرب يسير برتم تصاعدي".. التفاصيل هنا

  • سالم الدوسري يتحدث عن ترشيح The best

    وليد الفراج يكشف سبب اجتماع مدرب النجمة ونيفيش! 

    رصدت عدسات المصورين، بعد انتهاء مباراة النجمة والهلال في دوري روشن السعودي بفوز الزعيم (4-2)، لقطة مثيرة للجدل في أرض الملعب، حيث اجتمع البرتغالي ماريو سيلفا مدرب النجمة مع مواطنه روبن نيفيش، لاعب الهلال والذي استمر لدقائق، رغم مغادرة جميع من كانوا في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حتى الجماهير.. التفاصيل هنا

    سالم الدوسري إلى العالمية

    أعرب سالم الدوسري، في تصريح لفضائية "ثمانية"، عن سعادته بأنه أصبح تاريخيًا أول لاعب سعودي يتواجد في قائمة ترشيحات الفيفا، لـ"التشكيل المثالي"، ضمن جوائز The Best.

    وشهدت قائمة المرشحين لتشكيل The Best FIFA Men 11، تواجد ستة لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم ثلاثي الأهلي "الحارس ياسين بونو، قلب الدفاع خاليدو كوليبالي، متوسط الميدان روبن نيفيش"، فضلًا عن حارس الأهلي إدوارد ميندي، ومهاجم النصر كريستيانو رونالدو، إلا أن سالم الدوسري سجّل الحضور السعودي الوحيد - والأول - في تلك القائمة.

    وأضاف الدوسري، في رسالة تحدٍّ للمستقبل، "ما أوقف، وإن شاء الله نحو العالمية".. التفاصيل هنا

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح