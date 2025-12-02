أخبار النصر اليوم | تقييم ثنائي العالمي بمعسكر الإمارات .. وتفجير نواف العقيدي لأزمة

أكدت صحيفة "الرياضية" إنهاء الفرنسي كينجسلي كومان؛ جناح النصر، برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، حتى أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

العالمي من المقرر أن يخوض معسكر إعداد خارجي في مدينة أبوظبي الإماراتية في الفترة من السابع وحتى الـ11 من ديسمبر الجاري، استغلالًا لتوقف المنافسات المحلية في السعودية، لمشاركة المنتخب الوطني الأول في منافسات كأس العرب قطر 2025.

ومن المنتظر ظهور كومان في المباراة الودية أمام الوحدة، المقرر إقامتها في المعسكر.

على جانب آخر، سيخضع الثنائي عبدالملك الجابر وسامي النجعي خلال معسكر الإمارات، لتقييم حالتهما البدنية، على أن يصبحا جاهزين للمشاركة في التدريبات بنهاية المعسكر، بحسب "الرياضية".

وكان الجابر قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجاري، فيما يعود النجعي من إصابة قطع في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها بالموسم الماضي.