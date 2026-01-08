زفّ غازي الذيابي، العضو "البلاتيني" في نادي النصر، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش مواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس.

النصر يواجه القادسية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

الذيابي كشف للجماهير النصراوية، عن أنه ستكون هُناك مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد نهاية مباراة القادسية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

ولم يذكر العضو "البلاتيني"، أي تفاصيل عن هذه المفاجأة؛ إلا أنه وصفها بأنها "الأولى" فقط، أي سيعقبها الكثير.