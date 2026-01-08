Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | شخصية كبيرة يُبشر الجمهور بـ"مفاجأة مدوية" .. وكريستيانو رونالدو يطلب ضم نجم ريال مدريد

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 8 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الثامن من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • شخصية نصراوية كبيرة يُبشر الجمهور بـ"مفاجأة مدوية"

    زفّ غازي الذيابي، العضو "البلاتيني" في نادي النصر، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش مواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس.

    النصر يواجه القادسية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الذيابي كشف للجماهير النصراوية، عن أنه ستكون هُناك مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد نهاية مباراة القادسية، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض.

    ولم يذكر العضو "البلاتيني"، أي تفاصيل عن هذه المفاجأة؛ إلا أنه وصفها بأنها "الأولى" فقط، أي سيعقبها الكثير.

    صفقة النصر "المحتملة" مع عبدالله الحمدان تزداد إثارة

    "ليس لدينا أموال!" .. جورج جيسوس يحرج النصر أمام الجميع بسبب صفقة عبدالله الحمدان

    أثار البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك على هامش المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة القادسية النارية.

    النصر يستضيف فريق القادسية الأول لكرة القدم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء غدٍ الخميس؛ ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ليست "مكايدة" ضد الهلال! .. عبدالله الحمدان صفقة يحتاجها كريستيانو رونالدو رغم كل مساوئها وتساعد النصر في "الكوتا الأجنبية"

    في عالم "الاحتراف"؛ أصبح من الطبيعي أن نُشاهد لاعبًا يرتدي قميص فريقٍ ما، ثم ينضم إلى غريمه التاريخي فيما بعد.

    وهذا ما قد يحدث قريبًا مع الدولي الشاب عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والذي دخل "الفترة الحرة" من عقده، دون أن يُجدد حتى الآن.

    ليس هذا فقط.. العديد من التقارير المحلية الموثوقة؛ تؤكد أن نادي النصر - وهو غريم الهلال التاريخي -، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحمدان لضمه.

    وسط ضغط رونالدو!.. تطورات ميركاتو نادي النصر

    من مستقبل بينتو وويسلي إلى طلبات جيسوس .. الكشف عن خطة النصر للانتقالات الشتوية

    كشفت مصادر صحفية عن خطط نادي النصر، لسوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه هذا الشهر في دوري روشن السعودي؛ بما يتضمن مستقبل الثنائي ويسلي جاسوفا وبينتو ماثيوس، وطلبات المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.. فما هي تفاصيل تلك الخطط؟.

    صفقة مجانية .. كريستيانو رونالدو يضغط على النصر للتعاقد مع نجم ريال مدريد

    أفادت مصادر صحفية، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يضغط على ناديه النصر السعودي؛ للتعاقد مع أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ سيُصبح اللاعب حرًا بعد انتهاء عقده.. فمن هو؟.

    بعد صراع الهلال والنصر والاتحاد .. الكشف عن وجهة مراد هوساوي الجديدة "الصفقة تمت"!

    مراد هوساوي يقدّم مستويات مبهرة مع نادي الخليج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ الأمر الذي جعله محط أنظار عددٍ من الأندية الكبرى؛ خاصة الهلال والنصر، إلى جانب عملاق جدة الاتحاد.

    حرب علنية.. جيسوس يهاجم "المسابقات" ورد ساخر عليه!

    "نلعب كل 3 أيام عكس أندية أخرى".. جيسوس يهاجم جدول مباريات الدوري السعودي: لم أفهم ما فعلوه!

    قبل مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي للمحترفين، شن المدير الفني لنادي النصر جورج جيسوس، هجومًا لاذعًا على لجنة المسابقات؛ بسبب ضغط الجدولة، ورفض تأجيل لقاء الأهلي.

    "تقدم في العمر وصار ينسى كثيرًا" .. حديث سابق مع الهلال والنصر يورّط جيسوس بعد اعتراضه على جدولة الدوري!

    في الوقت الذي خرجت فيه أصوات معارضة لـ"جدولة" مباريات دوري روشن السعودي، وسط الادعاء بأن النصر هو الأكثر تضررًا من روزنامة الرابطة، خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ ليُعلن عن أزمة فريقه بشكلٍ صريح، مدعيًا بأن المنافسين لا يعانون من قلة فترة الراحة بين المباريات.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

