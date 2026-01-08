TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP
محمود خالد

"تقدم في العمر وصار ينسى كثيرًا" .. حديث سابق مع الهلال والنصر يورّط جيسوس بعد اعتراضه على جدولة الدوري!

تضارب الأقوال يضع جيسوس في مرمى الانتقادات..

في الوقت الذي خرجت فيه أصوات معارضة لـ"جدولة" مباريات دوري روشن السعودي، وسط الادعاء بأن النصر هو الأكثر تضررًا من روزنامة الرابطة، خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليعلن عن أزمة فريقه بشكل علني، مدعيًا بأن المنافسين لا يعانون من قلة فترة الراحة بين المباريات، على عكس فريقه.

جيسوس تحدث علنًا، بنبرة تحمل اتهامًا حول غياب تكافؤ الفرص، بعدما صرًح خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة القادسية، بأن النصر يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، في الوقت الذي تلعب فيه أندية أخرى كل 5 أيام.

واستفسر جيسوس، بشكل استنكاري، حول رفض الرابطة لطلب إدارة النصر بتأجيل مباراة الأهلي، الذي كان من شأنه أن يخفف ضغط المباريات قليلًا على "فارس نجد".

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال المستفيد .. الأهلي يسلب صدارة الدوري من النصر

    وحقق جورج جيسوس بداية مثالية مع فريق الكرة بنادي النصر، بتحقيق الفوز في أولى 10 جولات متتالية، كأول فريق يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

    ولكن، كانت خسارة 4 نقاط في آخر مباراتين، بالتعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم الخسارة أمام الأهلي (2-3)، في الجولتين الـ12 و13، كفيلتين بأن يفقد النصر صدارة دوري روشن، بعدما استغل الهلال تعثر جاره بالرياض.

    على النقيض، وبعد بداية متقلبة، لا يزال الهلال يحقق سلسلة من اللاهزيمة مع مدربه سيموني إنزاجي، في آخر 17 مباراة، ليستفيد من فوزه على ضمك (2-0)، ويستهل عام 2026، متربعًا في صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي هبط للوصافة.

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تضارب الأقاويل .. جيسوس ينساق لـ"مظلومية" النصر

    واستعرض الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "نادينا"، تصريحًا سابقًا لجورج جيسوس، مع النصر، عقب الفوز على الأخدود في مباراة الجولة الثانية، حيث قال البرتغالي إنه لا مشكلة لديهم في اللعب كل ثلاثة أيام، وهذا العائق سيصاحب كل الفرق المنافسة على الدوري، كما أن النصر يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين بإمكانه الاعتماد عليهم.

    التناقض بين حديث جيسوس عقب مباراة الأخدود، وقبل مواجهة القادسية، قد أثار جدلًا حول "تضارب" في أقوال المدرب البرتغالي، وهو الأمر الذي فسّره الناقد الرياضي ناصر الجديع، بوصف جيسوس بأنه "انساق" للنصراويين الذين يدعون المظلومية من الجدولة.

    وقال الجديع "النصر يدخل مباراة القادسية، وهو مرتاح 5 أيام، بينما الآخر مرتاح 3 أيام، هل هذا ظلم للقادسية؟، وفي ثلاث جولات بعد كأس العرب، النصر مرتاح أكثر من الهلال، هل تقول أنك مضغوط بسبب جولتين؟ الاتجاه هو أن جيسوس يخفف الضغط عليه، وعجزه تكتيكيًا بعدما تعادل مع الاتفاق وخسر أمام الأهلي".

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    يبدو أنه تقدم في العمر!

    من جانبه، واصل الإعلامي بدر الصقري، نغمة الانتقاد، للمدرب جيسوس، بقوله "يبدو أنه تقدم في العمر، ونسي كثيرًا من تصريحاته السابقة، جيسوس عندما كان يدرب الهلال، ذكر بأنه لا توجد مشكلة بأن يلعب كل ثلاثة أيام، ما الذي تغير مع النصر؟".

    وأضاف الصقري أن جيسوس يتحدث عن الأمور اللياقية، وهو أحد أكثر المدربين براعة في الشق اللياقي، ولكن الحقيقة أن ماتياس يايسله (مدرب الأهلي) تفوق عليه تكتيكيًا وفنيًا، وليس لياقيًا.

    ونوّه الصقري بأن جيسوس يبدو بأنه بدأ يسير على نفس التوجه في الشارع النصراوي، واليوم الكل يتحدث عن نفس الجدولة، مضيفًا أن المدرب البرتغالي يسير على نهج مواطنه لويس كاسترو، حينما كان النصر يشكو من الدعم، وخروج كاسترو للتأكيد بأنه تم فتح الخزينة للنصر بعد تعاقد الهلال مع نيمار (في صيف 2023)، ليتعاقد النصر حينها مع أوتافيو.

    واختتم الصقري حديثه بأن النصر علته الحقيقية، تتمثل في "عناد" جيسوس وإصراره على نهج تكتيكي لا يتغير.

    في المقابل، خرجت أصوات تؤيد "نظرية" جورج جيسوس، برسائل تؤكد أن رابطة دوري المحترفين، هي من يتحمل أزمة "جدولة" الدوري، بسوء قراراتها، حيث قال الإعلامي هتان النجار، إنه من حق جورج جيسوس أن يطالب بالعدل، كون النصر قد تضرر فعليًا من الجدولة.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا ينتظر النصر؟

    وبعد خسارته لـ4 نقاط، في مباراتي الاتفاق والأهلي، فإن النصر بات أمام مهمة صعبة لاستعادة مسار الانتصارات، والعودة إلى صدارة دوري روشن.

    النصر يصطدم بنظيره القادسية على ملعب الأول بارك، اليوم "الخميس"، فيما سيحلّ ضيفًا على الهلال، في المملكة أرينا، الإثنين المُقبل، في قمتي الجولتين الـ14 و15 من الدوري السعودي.

    ويدخل النصر مواجهاته المُقبلة، بين مسارين، إما استعادة نغمة الانتصارات، أو تعثر جديد قد يتسبب في تراجع الفريق في مركز الدوري، خاصة وأنه يبعد بفارق "3" نقاط، عن التعاون الذي يحلّ في المركز الثالث، فيما يأتي الأهلي، بطل دوري النخبة الآسيوية، في المركز الرابع بـ25 نقطة.

0