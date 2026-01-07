Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

"ليس لدينا أموال!" .. جورج جيسوس يحرج النصر أمام الجميع بسبب صفقة عبدالله الحمدان

ماذا فعل جورج جيسوس؟!..

أثار البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك على هامش المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مواجهة القادسية النارية.

النصر يستضيف فريق القادسية الأول لكرة القدم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء غدٍ الخميس؛ ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    طلب من سعود الصرامي إلى جورج جيسوس بسبب صفقة عبدالله الحمدان

    وفي هذا السياق.. نشر الإعلامي الرياضي أحمد الجدي مقطع فيديو للبرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك أثناء استعداده لمغادرة القاعة، بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة القادسية.

    الفيديو الذي نشره الجدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء؛ يظهر توجه الإعلامي الرياضي النصراوي الآخر سعود الصرامي نحو جيسوس، لتحيته والسلام عليه.

    وأثناء السلام على جيسوس؛ أخذ الصرامي يُطالب المدير الفني البرتغالي المخضرم، بعدم التعاقد مع مهاجم نادي الهلال الدولي عبدالله الحمدان.

    وكل التقارير المحلية تؤكد اتفاق النصر مع الحمدان، بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع الهلال؛ وذلك لضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكلٍ رسمي.

  • جورج جيسوس "يحرج" النصر أمام الجميع في رده على سعود الصرامي

    واستكمالًا للنقطة السابقة.. فاجأ البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، الإعلامي الرياضي سعود الصرامي؛ برده على مطالبات عدم التعاقد مع عبدالله الحمدان، مهاجم عملاق الرياض الهلال.

    وقال جيسوس للصرامي، وهو يضحك: "لا يوجد أموال"؛ قبل أن يُغادر قاعة المؤتمر الصحفي.

    وبالطبع.. كلمات جيسوس تمثّل إحراجًا شديدًا للنصر؛ وذلك بالكشف عن أن ناديًا كبيرًا بهذا الحجم، لا يملك أموالًا للتعاقد مع لاعب محلي.

    لكن أيضًا قد يكون المدير الفني البرتغالي، لا يقصد أن النصر لا يملك أموالًا بالمعنى الحرفي؛ بل أراد التهرب فقط من الحديث عن صفقة الحمدان، أمام وسائل الإعلام.

    وأيًا كان المقصد من كلمات جيسوس؛ فإنه أثار جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، يحتاج معه إلى تفسيرات أمام جمهور النصر.

    مسيرة عبدالله الحمدان مع عالم الساحرة المستديرة

    المهاجم الدولي عبدالله الحمدان البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

    وقبل الصعود للفريق الأول.. خاض الحمدان تجربة احترافية في الفئات السنية لنادي سبورتنج خيخون الإسباني؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

    وانتقل المهاجم الدولي إلى نادي الهلال نهائيًا، في صيف عام 2021؛ حيث لعب 144 مباراة رسمية مع الفريق الأول، منذ ذلك الوقت.

    وسجل عبدالله الحمدان 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال المباريات الـ144 بقميص الزعيم الهلالي؛ إلى جانب التتوّيج بـ9 ألقاب رسمية، حتى الآن.

    أبرز ألقاب الحمدان مع الهلال؛ هي دوري أبطال آسيا 2021، بالإضافة ثلاثية الدوري السعودي للمحترفين.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

