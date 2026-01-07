صفقة مجانية .. كريستيانو رونالدو يضغط على النصر للتعاقد مع نجم ريال مدريد

الموقع أوضح أن المدافع الألماني يجذب اهتمام “عدة مشاريع طموحة”، مع وجود فرق ذات إنفاق كبير في الشرق الأوسط ضمن هذه القائمة. وأفادت التقارير أن ريال مدريد مستعد للسماح له بالمغادرة، في ظل خضوع النادي لـ “عملية تجديد دفاعية”، مع تركيز التعاقدات على الإضافات متوسطة إلى طويلة المدى.

لطالما كان النادي الملكي مترددًا في ربط النجوم المتقدمين في العمر – الذين تجاوزوا سن الثلاثين – بعقود طويلة، في حين سيكمل روديجر عامه الـ33 في مارس المقبل. وأكد ريال مدريد أنه “غير مستعد للتنازل عن التخطيط المستقبلي بعقود طويلة أو شروط خارج خريطة النادي”.

وفي هذا السياق، يُعتبر النصر السعودي أحد الوجهات التي اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة. النادي السعودي يضم بالفعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى جانب جواو فيليكس والجناح السابق لنادي ليفربول ساديو ماني. ويسعى النصر لتعزيز خط دفاعه ويرى في روديجر الإضافة المثالية.

وأشار Fichajes إلى أنه “يجري إعداد عرض مالي قوي” – من الصعب على أي نادٍ أوروبي منافسته – ويشمل عقدًا براتب مرتفع ودورًا محوريًا ضمن المشروع الرياضي المقدم في الرياض.