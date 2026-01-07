كشفت مصادر صحفية عن خطط النصر لسوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه هذا الشهر في دوري روشن السعودي، بما يتضمن مستقبل الثنائي ويسلي وبينتو وطلبات المدرب جورج جيسوس. فما هي تفاصيل تلك الخطط؟
من مستقبل بينتو وويسلي إلى طلبات جيسوس .. الكشف عن خطة النصر للانتقالات الشتوية
النصر يخسر صدارة دوري روشن
نجح الهلال في خطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد انتصاره على ضمك في الجولة الـ13 والأخيرة من المسابقة، مستغلًا تعثر المتصدر السابق، النصر، بالتعادل مع الاتفاق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة 3-2.
النتائج الأخيرة رفعت رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة في الصدارة عن النصر صاحب الـ31 نقطة، علمًا أن الجولة العاشرة لم تُلعب بعد، إذ أجلت نتيجة وصول المنتخب السعودي لنصف نهائي كأس العرب في ديسمبر الماضي.
سقوط النصر عن الصدارة والمستوى السيئ الذي ظهر به أمام الأهلي فتح باب الحديث عن حاجة الفريق الماسة للدعم خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وكذلك رحيل بعض اللاعبين غير المفيدين للفريق.
طلبات جيسوس
الصحفي علي العنزي كشف خلال حديثه لبرنامج "دورينا غير" عن خطط النصر لميركاتو يناير 2026، موضحًا أن المدرب جيسوس حدد للإدارة 3 طلبات مهمة ورئيسية تخص اللاعبين الأجانب
وأكد العنزي أن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع مهاجم من فئة المواليد، كما كرر طلبه الموجود على طاولة الإدارة منذ الصيف الماضي بضرورة ضم لاعب وسط محوري، إذ يرى أن مارسيلو بروزوفيتش ليس كافيًا لهذا الدور.
وكرر المدرب كذلك طلب التعاقد مع ظهير أيسر، والموجود لدى الإدارة أيضًا قبل انطلاق الموسم الجاري.
وأضاف العنزي أن النادي العاصمي لديه خيارات محلية كذلك بخلاف تلك الأجنبية، مشيرًا إلى أنه قد يضم لاعب أو اثنين، ومؤكدًا أن النادي يستطيع التعاقد مع لاعبين مواليد دون خروج أي لاعب من صفوفه نظرًا لأنه الأقل امتلاكًا للاعبين الأجانب من بين أندية الصندوق.
وأتم الصحفي النصراوي حديثه بالإشارة إلى أن الأسبوع القادم سيحمل الجديد في هذا الملف للعالمي.
مستقبل بينتو وويسلي
أكد العنزي ما يتردد في الإعلام السعودي والأوروبي والبرازيلي حول وجود عروض لحارس المرمى بينتو، والذي لا يلعب في دوري روشن لتفضيل المدرب للحارس السعودي نواف العقيدي.
الصحفي كشف عن وجود 3 عروض لحارس المرمى البرازيلي، من إيطاليا وإنجلترا والبرازيل، مشيرًا إلى أن اللاعب يُفضل الخيار الإيطالي، ومؤكدًا أن الصفقة ستكون انتقال نهائي وليس إعارة، موضحًا أن العروض المقدمة قريبة القيمة المالية من بعضها البعض وتتراوح بين 10-14 مليون يورو.
وكانت التقارير الصحفية قد أكدت وجود عرضين من جنوى ووست هام للتعاقد مع بينتو خلال يناير الجاري، بجانب عروض من أندية برازيلية.
أما بالنسبة لويسلي، فقد أكد العنزي وجود عروض برازيلية للتعاقد مع اللاعب لكن قيمتها المالية لم تصل بعد للمطلوب من جانب النصر، حيث يرغب النادي في تفادي التعرض لخسارة مالية كبيرة في الصفقة بعد دفعه 18 مليون يورو لضمه، فيما لم تتجاوز قيمة العروض القادمة حاجز الـ7.5 ملايين يورو.
موسم النصر في 2025-2026
تعرضت مسيرة النصر المذهلة في الموسم الجاري، خاصة على صعيد دوري روشن السعودي، لضربة قوية بعد فقدان 5 نقاط متتالية بالتعادل مع الاتفاق بهدفين لكل فريق ثم الخسارة أمام الأهلي في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد الفريق صدارة جدول الترتيب لصالح مطارده الهلال ويعود للوصافة بفارق نقطة واحدة.
النصر كان قد حقق الفوز في أول 10 جولات من دوري روشن السعودي وهو رقم قياسي لم يُحققه أي فريق منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008، ولكن الكبوة الأخيرة بدأت تطرح التساؤلات حول قدرة الفريق استئناف نجاحه تحت ضغط البحث عن استعادة الصدارة واشتداد المنافسة مع الهلال.
الوضع يبدو أفضل كثيرًا في دوري أبطال آسيا 2، حيث صعد الفريق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بحصوله على 18 نقطة من المباريات الـ6 التي خاضها، ومن المنتظر أن يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام فريق أركاداغ أعجوبة تركمانستان.
النصر كان قد خسر كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، بعدما سقط أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وقد غادر كذلك كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16.
القادم للنصر
يستعد النصر حاليًا لواحدة من المباريات الصعبة في موسمه المحلي، حيث سيستضيف القادسية في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي مساء الخميس القادم في ملعبه الأول بارك بالرياض، وذلك قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام الهلال.
النصر يحل ضيفًا على الهلال في ملعب "المملكة أرينا" يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري في قمة لا تقبل القسمة على اثنين للناديين، حيث الصراع بينهما على أشده في صدارة جدول الترتيب.
فريق المدرب جورج جيسوس لديه جدول صعب ومزدحم خلال يناير الجاري، حيث سيلعب أمام الشباب عقب مواجهة الهلال، ومن ثم سيخرج لمواجهة ضمك في ختام مرحلة الذهاب للدوري السعودي، وبعدها سيفتتح مرحلة الإياب بمواجهة صعبة مع التعاون وستكون آخر مباريات هذا الشهر الصعب أمام الخلود.