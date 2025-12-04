أخبار النصر اليوم | عودة الثلاثي المصاب بينهم "الوجه الجديد" .. ورونالدو يتسبب في حلق شعر نجم العالمي السابق

عاد الثلاثي عبد الرحمن غريب وسامي النجعي وعبد الملك الجابر، لاعبو فريق النصر، إلى البرنامج التأهيلي داخل عيادة النادي صباح الخميس، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء إجازة بقية اللاعبين.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعبين الثلاثة واصلوا تنفيذ خطتهم العلاجية الموضوعة مسبقًا من قِبل طبيب الفريق البرتغالي كارلوس ميجيل، على أن يخضعوا لاختبارات بدنية تحدد مدى جاهزيتهم للالتحاق بالتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، وأضافت أن عبد الرحمن غريب، صاحب الـ28 عامًا، يُعد الأقرب للعودة والمشاركة مع المجموعة.

وكان الجابر قد دخل في برنامج تأهيلي مطوّل عقب إصابته في غضروف الركبة خلال معسكر الفريق الخارجي في يوليو الماضي، بينما استعاد النجعي قدرته على الجري مجددًا بعد غياب طويل بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يعود لاعبو النصر إلى التدريبات الجماعية مساء الجمعة، عقب الإجازة التي منحها لهم المدرب البرتغالي جورج جيسوس، على أن يجري الفريق حصتين تدريبيتين قبل التوجه إلى أبوظبي حيث سيقيم معسكرًا إعداديًا من 7 إلى 11 ديسمبر، يخوض خلاله مباراة ودية أمام الوحدة في 10 ديسمبر.

ويستأنف النصر، متصدر دوري روشن السعودي، مبارياته الرسمية بمواجهة النجمة في الجولة العاشرة، يوم 21 ديسمبر الجاري.