أخبار النصر اليوم | جيسوس يُبرئ جواو فيليكس من تهمة سوء الأداء ويكشف سر تغييره، ورسالة رونالدو بعد الخسارة

منح جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، نجم الفريق وهدافه، جواو فيليكس، صك البراءة من تهمة سوء المستوى خلال مواجهة الاتحاد مساء أمس في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بالرياض وانتهى بخسارة أصحابه بهدفين مقابل هدف.

المدرب المخضرم كشف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن سبب ظهور مواطنه بمستوى سلبي خلال اللقاء وكذلك سر قراره بإخراجه من الملعب عن الدقيقة الـ67، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لمعاناة فيليكس من المرض ولعبه اللقاء متحاملًا على نفسه.

حيث قال "جواو فيليكس تعرض لنزلة برد بعد المباراة الماضية، لقد كان يشعر بالإعياء بعض الشيء ولذا أخرجته من الملعب".

يُشار إلى أن النصر لعب أمام الحزم في آخر جولات دوري روشن السعودي، وقد استطاع الفوز بهدفين نظيفين سجلهما جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.