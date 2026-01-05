أخبار النصر اليوم | جيسوس يُحيل لاعبين لفريق تحت 21 عامًا!، ورد إنزاجي على انتقال الحمدان للعالمي

أحال جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، لاعبي الفريق، عبد الملك الجابر وسامي النجعي، لفريق تحت 21 عامًا في النادي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب حول اللاعبين للتدرب واللعب مع الفريق الثاني في النصر ضمن دوري جوي للنخبة خلال الفترة القادمة.

وبدأ النجعي بالفعل التدرب مع فريق تحت 21 عامًا يوم أمس الأحد، ومن المتوقع انضمام الجابر له خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا التي ستشارك في كأس آسيا تحت 23 عامًا بسبب نقص الجاهزية الفنية والبدنية.

وأكدت الرياضية أخيرًا أن جيسوس قد يستعيد باللاعبين في تدريبات الفريق الأول حال استدعت الحاجة ذلك، لكنهما سيخوضان مباريات دوري جوي للنخبة مع فريق تحت 21 عامًا، والبداية بمواجهة المتصدر الاتفاق يوم 27 يناير الجاري ضمن الجولة الـ12 من المسابقة.

النجعي والجابر كانا قد أتما خلال ديسمبر الماضي برنامجهما العلاجي والتأهيلي بعد تعرضهما لإصابات صعبة قبل انطلاق الموسم الجاري.