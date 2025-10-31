أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تخصيص طائرة للعالمي .. وتكذيب بشأن صفقة كريستيانو رونالدو والسعودية!
جيسوس يدافع عن نفسه .. وتجاهل استبيان اتحاد الكرة
"أندية دوري روشن ويلو خذلتهم" .. خيبة أمل في اتحاد الكرة السعودي بسبب تجاهل استبيان اللوائح والقوانين!
كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة الأندية السعودية باتحاد كرة القدم، موضحًا وجود ضعف واضح في تفاعل معظم الأندية مع مبادرة أطلقها الاتحاد مؤخرًا لتطوير الأنظمة واللوائح.
وخلال حديثه في برنامجه "نادينا" الذي يُبث عبر قناة MBC، أوضح الحميدي: "الاتحاد السعودي لكرة القدم وزّع استبيانًا رسميًا على جميع الأندية في مختلف الدرجات، طالبًا منهم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الأنظمة واللوائح التنظيمية".
"نجوم النصر تعرضوا للمرض وأنا المدرب صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم" .. جورج جيسوس يدافع عن نفسه بعد نكسة الاتحاد
رغم البداية القوية لنادي النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ إلا أن الشكوك بدأت تحاصر الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، بعد الخسارة الأخيرة ضد الاتحاد.
النصر خسر (1-2) ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.
ولذلك.. حرص جيسوس على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها هو على المستوى الشخصي، إلى جانب الشكوك التي بدأت تحاصر الفريق النصراوي.
ثنائي النصر والاتحاد قدّم السبت فوجد الأحد! .. عندما رفعت السعودية مبدأ "ما حُرِم على ليونيل ميسي حلال لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما"
جميع عشاق الساحرة المستديرة يعلمون أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي صيف 2023؛ قبل أن يغيّر وجهته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.
لكن.. الأنباء تضاربت بشأن سبب تحوّل وجهة ميسي إلى الدوري الأمريكي، بدلًا من المملكة العربية السعودية؛ حيث أرجعت بعض التقارير هذا الأمر، إلى رغبة عائلة الأسطورة الأرجنتينية في العيش بالولايات المتحدة.
ومن ناحيتها.. زعمت تقارير أخرى بأن تحوّل وجهة ميسي من المملكة إلى الولايات المتحدة؛ جاءت بعد الاختلاف على بعض الشروط مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب إغراءات شركاتٍ عالمية للأسطورة الأرجنتينية للانتقال إلى الدوري الأمريكي.
كريستيانو جونيور على خطى والده .. ومسلي آل معمر يكذب مسؤولًا كبيرًا بشأن صفقة رونالدو
"مثل صاروخ ماديرا في صغره ولا يحب الخسارة".. كريستيانو رونالدو جونيور يشارك مع منتخب البرتغال للشباب ورسالة دعم من جدته
قامت والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، بإرسال التهنئة لحفيدها، كريستيانو رونالدو جونيور، على ظهوره لأول مرة مع المنتخب البرتغالي تحت 16 عامًا.
وانطلقت بطولة كأس الاتحادات بمواجهة البرتغال مع تركيا يوم الخميس في المباراة الافتتاحية، والتي شهدت ظهور رونالدو جونيور لأول مرة مع منتخب البرتغال تحت 16 عامًا.
تم استدعاء كريستيانو رونالدو جونيور، المعروف بلقب كريستيانينيو في البرتغال، إلى منتخب تحت 16 عامًا للمرة الأولى قبل انطلاق كأس الاتحادات، التي بدأت في تركيا يوم الخميس وتستمر حتى 4 نوفمبر.
رونالدو جونيور، الذي يسعى إلى السير على خطى والده بعد أن كان جزءًا من فرق الشباب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، دخل الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة الافتتاحية للبطولة التي فازت فيها البرتغال 2-0.
"وضعتني في مشكلة مع والدته" .. والد مدافع الاتحاد يكشف عن أزمة بعد انتحال مشجع نصراوي شخصية نجله
رغم مرور يومين على الكلاسيكو الكبير بين النصر والاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلا أن أصداءه لا تزال تهز الشارع الرياضي السعودي، حتى الآن.
الاتحاد حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز (2-1) على نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي.
فوز العميد الاتحادي على الفريق النصراوي؛ جاء رغم اللعب لمدة 41 دقيقة بـ"نقصٍ عددي"، بعد طرد الظهير الأيمن أحمد الجليدان.
"كواليس صفقة كريستيانو رونالدو والنصر غير حقيقية" .. مسلي آل معمر يكذب مسؤولًا كبيرًا ويكشف عن مفاجأة
فجّر مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن كواليس صفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد.
رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.
ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين إضافيين، حتى 30 يونيو من عام 2027.
النصر يقلد الهلال بشأن الطائرة
كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك رغبة من شركة طيران الرياض، من أجل تكون الناقل الجوي الرسمي لنادي النصر.
وأوضح العصيمي أن الشركة ستخصص طائرة بشعار النصر للعالمي، مُشيرًا إلى أن المفاوضات قد بدأت من فترة بالفعل.
وسيتم وضع التصاميم المقترحة للطائرة التي ستخصص لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان بشكل رسمي، عن امتلاك نادي الهلال لطائرة من قبل شركة طيران ناس.
تحديد موقف سيماكان من لقاء الفيحاء
يخضع الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر، لاختبار فني حاسم يوم الجمعة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة أمام الفيحاء، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
ووفقًا َلصحيفة الرياضية، فإن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب يوم الأربعاء أكدت سلامته من أي تمزق عضلي، ما يفتح الباب أمام إمكانية عودته للمشاركة مع الفريق، في انتظار القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس.
وكان سيماكان قد غادر مباراة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين عند الدقيقة 50، متأثرًا بإصابة عضلية، ليحلّ بديلًا عنه المدافع عبد الإله العمري، في مواجهة انتهت بخسارة النصر بهدفين مقابل هدف، ليودع بذلك البطولة من دور الـ16.
ورغم الخروج من الكأس، يواصل النصر تقديم مستويات مميزة في دوري روشن، حيث يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، كما يتربع على صدارة مجموعته الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على جميع الجبهات هذا الموسم.
ما ينتظر النصر بعد توقف قطاره مع جيسوس
مع انطلاق منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، تتجه الأنظار إلى مواجهتين بارزتين، حيث يحل الاتحاد ضيفًا على الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد، بينما يستضيف النصر نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك، في أمسية كروية واعدة تُقام يوم السبت المقبل.
ويُواصل النصر بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس عروضه القوية منذ توليه القيادة الفنية قبل انطلاق موسم 2025-2026، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة حتى الآن، رغم فقدانه لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي في هونغ كونغ.
ويعيش “العالمي” واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة، بعدما حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية في دوري روشن، بتغلبه على التعاون (5-0)، والخلود (2-0)، والرياض (5-1)، والاتحاد (2-0)، والفتح (5-1)، والحزم (2-0)، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور ست جولات.
أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر تألقه في دوري أبطال آسيا 2، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام استقلال دوشنبه (5-0)، والزوراء العراقي (2-0)، وجوا الهندي (2-1)، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
كما نجح الفريق العاصمي في تحقيق انتصارين مهمين على الاتحاد خلال هذا الموسم، الأول في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة (2-1)، والثاني في الجولة الرابعة من دوري روشن (2-0)، وهي النتائج التي أدت إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان من تدريب الاتحاد، قبل أن يتولى المهمة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي تمكن لاحقًا من إيقاف سلسلة انتصارات النصر، بإقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16.