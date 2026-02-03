أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | شكوى ماتياس يايسله من الفقر .. وإيفان توني يدافع عن الدوري السعودي
أحداث كلاسيكو الأهلي والهلال
عين على الحكم | حقيقة ضربة الجزاء التي أفلت منها الهلال .. ونجم الأهلي "الهارب من الطرد"!
صحيح أن كلاسيكو الهلال والأهلي أمس الإثنين، سار بسلام لحد كبير من ناحية التحكيم إلا أن هناك لقطة "إفلات" من كارت أحمر، تستحق الوقوف أمامها.
النصر الفائز من الكلاسيكو الفقير: الأهلي يفضح "كذبة سيموني إنزاجي" في الهلال.. وماتياس يايسله كاد يدمر كل شيء
ضجيج في المدرجات وهدوء على عشب "المملكة أرينا"؛ هكذا كان مشهد كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والأهلي، الذي لم يرق لمستوى الحدث.
الهلال والأهلي استسلما للتعادل السلبي (0-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ورغم كوكبة النجوم والزخم الإعلامي الكبير؛ إلا أن كلاسيكو الكرة السعودية خرج بـ"صفر كبير"، في خانة المتعة.
شكوى يايسله من فقر الأهلي
من "صرخة الفقر" لماتياس يايسله إلى كواليس صادمة من ميركاتو النصر .. عابوا على الهلال والعيب فيهم!
"المدلل" .. لفظ رائج حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بالتزامن مع إغلاق الميركاتو الشتوي في دوري روشن.
المقصود؟ الهلال! .. أما عن السبب فهو إبرامه سبع صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فيما يعاني منافسوه سواء النصر أو الأهلي أو الاتحاد من "قلة الحيلة المالية"، رغم أن جميعهم ينتمي لصندوق الاستثمارات السعودي.
آخر الصفقات التي أبرمها الزعيم قبل إغلاق الميركاتو، كانت استقدام النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي، بعدما فشل الاتحاد في تجديد عقده، لعدم وجود سيولة مالية كافية.
كذلك تم التعاقد مع الفرنسيين سايمون بوابري من نيوم، قادر ميتي من رين، الإسباني بابلو ماري من فيورنتينا، مراد هوساوي وريان الدوسري من الخليج وسلطان مندش من التعاون.
أمام تلك الصفقات، وخاصةً تلك المتعلقة بكريم بنزيما، قامت الدنيا ولم تقعد في الوسط الرياضي.
"صيحة الظلم" التي أُطلقت قبل 59 عامًا بسبب الأهلي .. "أنين" الاتحاد يتكرر بعد ضربة كريم بنزيما!
ظالم أم مظلوم؟ .. سؤال يُطرح منذ الأمس بعد خسارة الاتحاد لقائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى الهلال رسميًا، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي 2026 بدوري روشن السعودي.
أظلمه الاتحاد بعرض عليه تجديد العقد دون مقابل مادي ثابت والاكتفاء بحقوق الصور كاملة في ظل عدم توافر النفقات المالية الكافية؟ .. أم ظُلم العميد لعدم دعمه من قبل صندوق الاستثمارات بالقدر الكافي، فخسر قائده لصالح نادٍ آخر تحت مظلة الصندوق نفسه؟!
الاتحاد أجاب على تساؤل جماهيره بطريقة غير مباشرة، معلنًا "تعرضه للظلم"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل
ثنائي الأهلي لن يشارك في دوري النخبة .. ومحاولات للتخلص من ميلوت
هذا هو السبب!.. الكشف عن سر عدم مشاركة ثنائي الأهلي المحترف في دوري جوّي للنخبة
أُثير الكثير من الجدل بشأن "غياب" بعض النجوم المحترفين، عن مباريات النادي الأهلي، في بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
الأهلي يحتل "المركز الثامن عشر" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ برصيد ثلاثة عشر نقطة من 13 مباراة، حتى الآن.
"خذوا نجم الأهلي ولو بدون عفش" .. مناشدة كوميدية لأتلتيكو مدريد بعد الاقتراب من ضم ثنائي الهلال والنصر
لفت نادي أتلتيكو مدريد الأنظار بقوة إليه في الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير اهتمامه بعدد من لاعبي دوري روشن، تحديدًا من صفوف الهلال والنصر، ما دفع الصحفي الرياضي الأهلاوي سامي القاضي لمناشدته، لتخليص الراقي من أحد لاعبيه.
دفاع توني .. ومعاناة ماكسيمين
"لو الأهلي في البريميرليج" .. توني يرد بقوة على الانتقادات إلى الدوري السعودي
أوضح إيفان توني سبب اتباعه لكريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث سجل لاعب المنتخب الإنجليزي المرشح لكأس العالم عددًا من الأهداف في هذا الدوري هذا الموسم أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو.
كما أدلى توني بتصريح جريء بشأن مستوى المنافسة في الشرق الأوسط وتلك التي كان يشارك فيها سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بعد مغادرة الأهلي بستة أشهر .. آلان سانت ماكسيمين يصرخ من العنصرية المكسيكية: الأولوية حماية أبنائي والتهديدات لن تُخيفني
"لأن العائلة أولًا" .. قرر الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين إنهاء رحلته مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ستة أشهر فقط من الانضمام إليه قادمًا من الأهلي السعودي.