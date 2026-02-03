أخبار الأهلي اليوم | شكوى ماتياس يايسله من الفقر .. وإيفان توني يدافع عن الدوري السعودي

عين على الحكم | حقيقة ضربة الجزاء التي أفلت منها الهلال .. ونجم الأهلي "الهارب من الطرد"!

صحيح أن كلاسيكو الهلال والأهلي أمس الإثنين، سار بسلام لحد كبير من ناحية التحكيم إلا أن هناك لقطة "إفلات" من كارت أحمر، تستحق الوقوف أمامها.

ضجيج في المدرجات وهدوء على عشب "المملكة أرينا"؛ هكذا كان مشهد كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والأهلي، الذي لم يرق لمستوى الحدث.

الهلال والأهلي استسلما للتعادل السلبي (0-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ورغم كوكبة النجوم والزخم الإعلامي الكبير؛ إلا أن كلاسيكو الكرة السعودية خرج بـ"صفر كبير"، في خانة المتعة.