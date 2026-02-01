"لو الأهلي في البريميرليج" .. توني يرد بقوة على الانتقادات إلى الدوري السعودي

ثلاثية في آخر مباراة له جعلته يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، متقدماً على نجم النصر رونالدو، ويستمتع توني بوقته في جدة بعد أن تذوق طعم النجاح في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

وقد صرح لصحيفة "ذا ميرور" أنه يسير على خطى رونالدو وأنه تفاجأ بسرور بجودة المنافسة في المملكة العربية السعودية: "لم أكن أعرف الكثير عن الدوري المحترف، ولكن بعد أن انتقل رونالدو إلى هنا في عام 2023، تبعه عدد قليل من اللاعبين الآخرين. عندما أتيحت لي فرصة الانتقال، بحثت في الأمر بشكل أعمق لأرى ما هو عليه. وفي ذلك الوقت، بدا الأمر جيدًا. ثم عندما وصلت إلى هنا وخضعت لأول تدريب مع الفريق - على الرغم من أنهم ليسوا جميعًا لاعبين مشهورين، إلا أنهم جميعًا يجيدون لعب كرة القدم. من الواضح أن كل شخص سيكون له رأي حول المستوى، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون لهم رأي دون معرفة الحقيقة".

وأتبع: "بمجرد وصولي إلى هنا، أدركت أن الأمر سيكون صعبًا، وأن عليّ أن أركز وأعمل بجد، كما فعلت دائمًا. لحسن الحظ، هذا الأمر يؤتي ثماره. أنا أؤمن بنفسي وبما يمكنني تقديمه لأي فريق. هناك لاعبون جيدون هنا، ومجموعة جيدة أيضًا. لطالما آمنت بقدراتي وبمهاراتي في تسجيل الأهداف، خاصة مع وجود لاعبين جيدين حولي يساعدونني ويدعمونني".