بعد مغادرة الأهلي بستة أشهر .. آلان سانت ماكسيمين يصرخ من العنصرية المكسيكية: الأولوية حماية أبنائي والتهديدات لن تُخيفني

من أغسطس إلى فبراير الجاري، قضى ماكسيمين مسيرته داخل جدران النادي المكسيكي وسط بعض الأزمات العنصرية التي تعرض لها على المستوى الشخصي، لكن تطورت الأمور في الفترة الأخيرة، لتطال أبناءه الثلاثة وهو ما لم يتقبله نهائيًا.

العنصرية على أبناء الفرنسي دفعته للخروج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للتنديد بما يتعرض له في المكسيك، مؤكدًا أن لن يتسامح أبدًا مع أي شيء يمس أطفاله.

وكتب صاحب الـ28 عامًا: "المشكلة ليست في لون البشرة، بل في لون الأفكار. أن أتعرض للهجوم، فهذا ليس بالأمر الجلل، لقد كبرت وتعلمت كيف أواجه حملات الهجوم سواء كانت مبطنة أو خفية أو مباشرة. لكن هناك شيء واحد لن أتسامح معه أبدًا، وهو المساس بأطفالي. حماية أطفالي هي أولويتي القصوى، وسأقاتل بكل قوتي لكي يحظوا بالاحترام والمحبة، بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم. فلا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا".

وأضاف: "أريد أن يفهم الناس أن كل إنسان فريد وذو قيمة، وأنه يجب علينا أن يعامل بعضنا البعض باحترام وكرامة. أريد لأطفالي أن يكبروا في عالم يكونوا به على طبيعتهم، دون أن يضطروا لتحمل هذه التصرفات العبثية واللا معنى لها، والتي لا تهدف إلا للتدمير والتفرقة".

الفرنسي اختتم: "لذا، إلى أولئك الذي تجرأوا على المساس بأطفالي، أقول لكم (لقد ارتكبتم خطأً. سأقاتل دائمًا لحماية عائلتي، ولن يُخيفني أي شخص أو تهديد. الوحيد على هذه الأرض الذي أخشاه هو الله. لقد فتحتم أفواهكم الآن، فها أنا أمامكم، واجهوني)".