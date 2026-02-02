النصر الفائز من الكلاسيكو الفقير: الأهلي يفضح "كذبة سيموني إنزاجي" في الهلال.. وماتياس يايسله كاد يدمر كل شيء

ضجيج في المدرجات وهدوء على عشب "المملكة أرينا"؛ هكذا كان مشهد كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والأهلي، الذي لم يرق لمستوى الحدث.

الهلال والأهلي استسلما للتعادل السلبي (0-0)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ورغم كوكبة النجوم والزخم الإعلامي الكبير؛ إلا أن كلاسيكو الكرة السعودية خرج بـ"صفر كبير"، في خانة المتعة.

وفي النهاية.. حصل كل من الهلال والأهلي على نقطة وحيدة؛ حيث حافظ الزعيم على "صدارته" بـ47 نقطة، بينما أمّن الأهلي "مركزه الرابع" بـ44 نقطة.

ويُمكن اعتبار نادي النصر هو الفائز من هذا الكلاسيكو؛ حيث أصبح على بُعد نقطة وحيدة فقط عن الهلال "المتصدر"، بينما ابتعد بنقطتين عن الأهلي "الثالث".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد كلاسيكو الهلال والأهلي، مساء اليوم الإثنين..