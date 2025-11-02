أخبار الاتحاد اليوم | موعد كلاسيكو الشباب في كأس الملك .. انتقاد كونسيساو للاعبين ومنافسة الهلال على صفقة محلية

عين على الحكم | طرد أضحك نجم الاتحاد .. والجريس يرفض إنقاذ العميد بـ"جزائية" أمام الخليج

صنع سامي الجريس، حكم مباراة الخليج والاتحاد، سيصنع مادة خصبة للأحاديث الجدلية، حول قراراته التحكيمية في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الخليج والاتحاد، حيث يقوده حكم الساحة، سامي الجريس، ويعاونه محمد وزي ومحمد المرشد، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، كما يدير رائد الزهراني تقنية الفيديو، ويعاونه محمد الحنفوش.

الاتحاد والخليج يدفعان الثمن: كونسيساو محارب بثوب مرقع .. والريمونتادا "التاريخية" ليست حكرًا على الأهلي!

من قال إن الأهلي وحده هو من يصنع المعجزة، بتعادله الدراماتيكي مع الهلال، فها هو الاتحاد، يعود من بعيد، ليعوض خسارته برباعية نظيفة، لتعادل ملحمي مع الخليج بنتيجة (4-4)، في مباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وسجل الخليج رباعية عن طريق جوشوا كينج "د14 و47" وكوستاس فورتونيس "د18 و37"، فيما عاد الاتحاد ليوقع على رباعية التعادل عن طريق موسى ديابي "د51 و86" وماريو ميتاي "90+6" وفراس الغامدي "د90+8".

عودة الاتحاد المستحيلة والهلال 4-4 النصر وأشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية

ظهر مصطلح "ريمونتادا" في كرة القدم خلال السنوات الماضية وتحديدًا عقب معجزة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2016-2017، حيث حول زملاء ليونيل ميسي تأخرها ذهابًا 4-1 إلى الفوز إيابًا 6-1 بعد ملحمة كروية في كامب نو.

الملاعب السعودية شهدت العديد من مباريات "الريمونتادا" الشهيرة والتي ألهبت حماس المشجعين وحبست أنفاسهم حتى اللحظات الأخيرة.