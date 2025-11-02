أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | موعد كلاسيكو الشباب في كأس الملك .. انتقاد كونسيساو للاعبين ومنافسة الهلال على صفقة محلية
موعد كلاسيكو الشباب في كأس الملك
حددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مواجهات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
وتقرر أن يستضيف العميد، الليث الأبيض على اتساد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في 29 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة -.
توابع مواجهة الاتحاد والخليج
عين على الحكم | طرد أضحك نجم الاتحاد .. والجريس يرفض إنقاذ العميد بـ"جزائية" أمام الخليج
صنع سامي الجريس، حكم مباراة الخليج والاتحاد، سيصنع مادة خصبة للأحاديث الجدلية، حول قراراته التحكيمية في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الخليج والاتحاد، حيث يقوده حكم الساحة، سامي الجريس، ويعاونه محمد وزي ومحمد المرشد، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، كما يدير رائد الزهراني تقنية الفيديو، ويعاونه محمد الحنفوش.
الاتحاد والخليج يدفعان الثمن: كونسيساو محارب بثوب مرقع .. والريمونتادا "التاريخية" ليست حكرًا على الأهلي!
من قال إن الأهلي وحده هو من يصنع المعجزة، بتعادله الدراماتيكي مع الهلال، فها هو الاتحاد، يعود من بعيد، ليعوض خسارته برباعية نظيفة، لتعادل ملحمي مع الخليج بنتيجة (4-4)، في مباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وسجل الخليج رباعية عن طريق جوشوا كينج "د14 و47" وكوستاس فورتونيس "د18 و37"، فيما عاد الاتحاد ليوقع على رباعية التعادل عن طريق موسى ديابي "د51 و86" وماريو ميتاي "90+6" وفراس الغامدي "د90+8".
عودة الاتحاد المستحيلة والهلال 4-4 النصر وأشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية
ظهر مصطلح "ريمونتادا" في كرة القدم خلال السنوات الماضية وتحديدًا عقب معجزة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2016-2017، حيث حول زملاء ليونيل ميسي تأخرها ذهابًا 4-1 إلى الفوز إيابًا 6-1 بعد ملحمة كروية في كامب نو.
الملاعب السعودية شهدت العديد من مباريات "الريمونتادا" الشهيرة والتي ألهبت حماس المشجعين وحبست أنفاسهم حتى اللحظات الأخيرة.
أخبار الانتقالات
ميركاتو الشتاء يشتعل مبكرًا .. خطوة "رسمية" من الهلال لحسم أولى الصفقات والاتحاد يدخل المنافسة
رغم تبقي شهرين على فتح باب الانتقالات الشتوية "يناير 2026"؛ إلا أن المنافسة اشتعلت بين كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، لحسم مجموعة من الصفقات.
ووجه ناديا الهلال والأهلي أعينهم صوب صفقة محلية مهمة، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ قبل أن يدخل الاتحاد المنافسة، في الساعات القليلة الماضية.
وسط غموض موقفه داخل الاتحاد .. باريس يضغط لإعادة نجولو كانتي إلى الدوري الفرنسي!
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في ظل وجود اتجاه لعودته إلى أوروبا مجددًا من إحدى البوابات الكبرى.
كانتي، المرتبط بعقد مع نادي الاتحاد ينتهي في صيف عام 2026، دون تمديد مؤكد، يجذب اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، فإن احتمال إنهاء مسيرته في مسقط رأسه قد يكون عاملاً مهمًا في قراره النهائي، المتوقع في الأسابيع المقبلة، والذي قد يحدث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات المقبلة.
علاقة "توكسيك" مع الاتحاد: مراد هوساوي صفقة رابحة ولكن قد يظلم نفسه في الهلال!
أهكذا تتعامل مع النادي الذي تعشقه منذ الصغر؟ .. أنت تعترف بأنك تميل للاتحاد، وفي قلب الملعب، تلعب دورًا في نتيجة كانت لتكون تاريخية ضده، قبل أن يعود بريمونتادا لا تنسى.
مراد هوساوي.. وسط ميدان الخليج، الذي بات بين عشية وضحاها، محور حديث الأوساط الكروية، بعد الإعلان من قِبل رئيس النادي، عن تلقيه خطابًا رسميًا من الهلال، للاستفسار بشأن إمكانية التعاقد معه.
ولعلّ العيون كانت على مراد هوساوي في مباراة الاتحاد، في ظل الأحاديث بشأن عرض الـ100 مليون ريال، ومنافسة محتملة على الظفر بتوقيع صاحب الـ24 عامًا.
إحراج مراسل "أكشن مع وليد" من قبل الغامدي
فيديو | "اجعله ينفعك" .. فيصل الغامدي يُحرج مراسل وليد الفراج بسبب السخرية!
وضع فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتحاد، مراسل برنامج "أكشن مع وليد" في موقف محرج، بعد مباراة فريقه أمام الخليج، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
عقب نهاية المباراة، وأثناء خروج فيصل الغامدي في المنطقة المختلطة التي يتواجد بها الصحفيين، كان مراسل برنامج "أكشن مع وليد" يُريد إجراء حوار تلفزيوني معه.
وليد الفراج يستغل غياب كريم بنزيما عن الاتحاد للمزاح مع ضيفه .. وفلاتة يرد: سنفوز بدونه!
دخل الإعلامي السعودي وليد الفراج، في وصلة مزاح مع ضيوفه في برنامج "أكشن مع وليد"، ويتقدمهم الإعلامي عبد الله فلاته، الذي تأخر عن حضور البرنامج.
وكعادته، استغل الفراج هذا الموقف للترحيب بضيوفه كما تحدث عن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الاتحاد أمام مضيفه الخليج في دوري روشن السعودي.
غضب كونسيساو من لاعبيه .. وعلاقة الاتحاد بفرحة رونالدو
"حذرتهم ورد فعلهم أحبطني" .. كونسيساو يُبدي انزعاجه من أداء نجوم الاتحاد ضد الخليج ويحملهم مسؤولية التعادل!
حمل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، نجوم فريقه مسؤولية التأخر بأربعة أهداف، قبل أن يتعادلون أمام الخليج، في دوري روشن السعودي.
قدّم فريق الاتحاد عرضًا بطوليًا مساء السبت بعدما قلب تأخره بأربعة أهداف كاملة إلى تعادل مثير بأربعة أهداف لمثلهم أمام مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
إما الاتحاد أو الهلال .. 3 تفسيرات لفرحة كريستيانو رونالدو "المبالغ فيها" وقطار الألفية يدهس رقم الدوسري!
رغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد صرّح مسبقًا بأن طموح الوصول إلى الـ1000 هدف، ليس محور تركيزه الحالي، بل يرغب أكثر في الاستمتاع باللحظة، إلا أن تعليقات الجماهير تشي وكأن اقتراب "الدون" من هذا الإنجاز الكبير، سيمثل بداية النهاية بالنسبة لمسيرته الخالدة في عالم اللعبة.
رونالدو سجل هدفين جديدين في رصيده مع النصر، ليقوده لفوز قاتل على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في المباراة المُقامة على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
النصر انتزع 3 نقاط من "أنياب" الفيحاء، ليحافظ على صدارة الترتيب، برصيد 21 نقطة، بينما جاء الفيحاء في المركز العاشر، برصيد 9 نقاط.