Murad Hawsawi Khaleej Hilal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

علاقة "توكسيك" مع الاتحاد: مراد هوساوي صفقة رابحة ولكن قد يظلم نفسه في الهلال!

احذر يا هوساوي، من تقتدي به رحل عن الهلال لهذا السبب..

أهكذا تتعامل مع النادي الذي تعشقه منذ الصغر؟ .. أنت تعترف بأنك تميل للاتحاد، وفي قلب الملعب، تلعب دورًا في نتيجة كانت لتكون تاريخية ضده، قبل أن يعود بريمونتادا لا تنسى.

مراد هوساوي.. وسط ميدان الخليج، الذي بات بين عشية وضحاها، محور حديث الأوساط الكروية، بعد الإعلان من قِبل رئيس النادي، عن تلقيه خطابًا رسميًا من الهلال، للاستفسار بشأن إمكانية التعاقد معه.

ولعلّ العيون كانت على مراد هوساوي في مباراة الاتحاد، في ظل الأحاديث بشأن عرض الـ100 مليون ريال، ومنافسة محتملة على الظفر بتوقيع صاحب الـ24 عامًا.

ونستعرض معًا، لمحات حول مراد هوساوي، وما حدث معه خلال الساعات الماضية، وأبرز ما قدمه في مباراة الريمونتادا "الخيالية" بين الخليج والاتحاد..

  • رئيس الخليج يعترف بعرض الهلال ولكن!

    وقبل المباراة، اعترف أحمد خريده، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، بأنه تلقى خطابًا رسميًا من قِبل الهلال، بالاستفسار حول الحصول على خدمات مراد هوساوي.

    وقال خريده، عبر منصة (ثمانية)، قبل مباراة الاتحاد، فإن مراد هوساوي يمثل قيمة فنية كبيرة في الخليج، وكانوا يدركون بأن تألقه سيثير اهتمام الأندية، إلا أنه ترك رسالة، بأن الخليج سيركز على استكمال الموسم بنجاح وتحقيق نتائج إيجابية، كما وصف مراد بأنه قطعة مهمة جدًا في الفريق.

    تصريح خريده يحمل اتجاهين تجاه مستقبل هوساوي، بعد أنباء عرض الـ100 مليون، والمنافسة المحتملة من قِبل ناديي الأهلي والقادسية.

    * إما أن الخليج سيرفض رحيل مراد هوساوي قبل نهاية الموسم، وهو الذي ألمح به رئيس النادي، بقوله إن هدفه هو أن يستمر هوساوي مع "الدانة" لتحقيق أهدافه.

    * أو الرضوخ لعرض الهلال، خاصة وأن ثبت ارتفاع قيمة الصفقة، وبلوغ حد الـ100 مليون، وهو الأمر الذي سيصعب معه رفض العرض، كذلك دخول الأهلي والقادسية على رادار الصفقة، ما قد يجاوز هذا السعر، إن قررت إدارة الخليج فتح الباب في الفترة الشتوية.

    • إعلان

  • ماذا قدم هوساوي أمام الاتحاد؟

    وقرر اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للخليج، منح مراد هوساوي فرصة المشاركة لدقائق المباراة كاملة أمام الاتحاد، حيث قدم أدوارًا كبيرة كمحور دفاعي، فضلًا عن تواجده في منطقة العميد لصنع التحولات الهجومية.

    مراد هوساوي يمتاز بقدرته على إرسال التمريرات الطويلة "المتقنة" إلى الأطراف، من أجل بناء الهجمة، وأيضًا في افتكاك الكرة، وهو خيار مثالي كلاعب "بوكس تو بوكس"، في ظل تحركاته وانتشاره في الملعب، ودقة تمريراته القصيرة.

    وبرز دور هوساوي بشكل كبير في الخروج بالكرة، ونقل الكرة سريعًا إلى الأمام، فضلًا عن مراوغاته، ومساهماته في التحولات الهجومية.

    ورغم ذلك، إلا أن هوساوي دفع ثمن تدخل متهور على أحمد الغامدي، لاعب الاتحاد، لينال بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول.

    وصنع مراد فرصة محققة للخليج، بعد إرسال كرة طويلة إلى جوشوا كينج، لتمنحه انفرادًا تامًا بالحارس رايكوفيتش، والذي نجح في التصدي للكرة.

    وبلغة الأرقام، فإن مراد هوساوي، لمس الكرة 62 مرة، قدم خلالها 43 تمريرة صحيحة من أصل 48، بنسبة دقة بلغت 90%، فضلًا عن إرسال 3 كرات ناجحة من أصل أربعة.

    هوساوي نجح أيضًا في استعادة الكرة 9 مرات، فضلًا عن قطع تسديدة واستخلاص الكرة من المنافس مرة، ناهيك عن كسب 5 التحامات أرضية من أصل 10، وفاز بمعركة هوائية بين محاولتين، فيما فقد امتلاك الكرة 7 مرات.

  • يميل للاتحاد والانضمام للهلال شرف!

    وفي تصريح عبر برنامج "نادينا"، قال مراد هوساوي، إنه كان يميل للاتحاد منذ صغري، ولكن الميول اختلفت داخل الملعب، كما علق على أنباء اهتمام الهلال بالتعاقد معه، بأن انضمامه إلى الزعيم سيكون شرفًا كبيرًا له.

    وحرص هوساوي على اختيار أفضل اللاعبين في مركزه، معلقًا بقوله "محمد نور  وسلمان الفرج الذين عاصرتهم، أما على مستوى عالمي، أقول لامبارد وجيرارد، وأنا في الحقيقة أعشق لامبارد".

  • FBL-QAT-LUSAIL-HILAL-ZAMALEKAFP

    رسالة تحذير إلى هوساوي .. الفرج نفسه رحل لهذا السبب!

    ما يقدمه مراد هوساوي في أرض الملعب، يؤكد أنه صفقة سعودية رابحة، بل وعنصر قد يعتمد عليه المنتخب السعودي بصورة أساسية، إذا ما استمر في المشاركة بصورة مستمرة مع الخليج.

    هنا مربط الفرص، اللعب باستمرار، والحذر من الابتعاد عن آفة الاعتماد على الأجانب، وإبقاء المحليين على مقاعد البدلاء، خاصة في الأندية الكبرى.

    ولعلّ سلمان الفرج الذي أعلن هوساوي عن اقتدائه به، قد رحل عن الهلال لهذا السبب أيضًا، أنه وجد نفسه فجأة حبيسًا لمقاعد البدلاء، بل إن قائد الزعيم بات مطلوبًا للمشاركة في آخر دقائق، ما أسفر عن أزمته مع جورج جيسوس، قبل مغادرة النادي العاصمي.

    السؤال هو: هل يجد مراد هوساوي لنفسه مكانًا داخل الهلال، في ظل تواجد  أسماء مثل سيرجي سافيتش وروبن نيفيش، أو بإمكانه اللعب بدلًا من كنو، أم سيجد نفسه في انتظار الفرصة، التي قد تأتي نادرًا.

    هناك لاعبون انتظروا كثيرًا حتى باتوا مطلوبين للمشاركة بشكل متواصل، ولعلّ المثال الأبرز على ذلك هو أحمد الغامدي، لاعب الاتحاد، الذي عانى من دكة الاتحاد كثيرًا مع لوران بلان، والآن بات يحصد ثمرة انتظاره باعتماد سيرجيو كونسيساو عليه.

    إن انتقال هوساوي إلى الهلال، في الوقت الذي يرحل فيه آخرون إلى أندية الوسط، من أجل نيل فرصة المشاركة أساسيًا، سيعد مجازفة كبيرة لموهبة واعدة بات عنصرًا أساسيًا في كتيبة الخليج، والذي يحقق بدوره نتائج متميزة في الدوري، وكان على أعتاب انتصار تاريخي على الاتحاد لولا الريمونتادا التي صنعها العميد بقلب تأخره برباعية إلى التعادل (4-4).

  • كلمة أخيرة..

    في الوقت الذي يحشد المنتخب السعودي كل أسلحته، من أجل المشاركة في كأس العرب 2025، ومن ثم التواجد في كأس العالم 2026، بات مطلبًا أساسيًا أن يعتمد المدير الفني هيرفي رينارد على عناصر تشارك بصورة مستمرة في الملاعب، ويجب التخلي عن الظاهرة التي وُجدت في صفوف الأخضر عبر فترات سابقة، بالاعتماد على أسماء تعانى من حبس دكة البدلاء مع أنديتها، في ظل وفرة العناصر الأجنبية.

    هوساوي يُتوقع أن يكون حصانًا رابحًا في صفوف الخليج، بشرط تطوير مستواه، ولكن عليه أن يدرك أيضًا، بأنه سيجازف بشكل كبير، فهل يستجيب لرسالة رئيس "الدانة" ويبقى حتى نهاية الموسم؟ أم يقرر المخاطرة وينتقل لفريق كبير وقد يخدمه القدر في التواجد بصورة أساسية في المرحلة المُقبلة؟