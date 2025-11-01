علاقة "توكسيك" مع الاتحاد: مراد هوساوي صفقة رابحة ولكن قد يظلم نفسه في الهلال!

أهكذا تتعامل مع النادي الذي تعشقه منذ الصغر؟ .. أنت تعترف بأنك تميل للاتحاد، وفي قلب الملعب، تلعب دورًا في نتيجة كانت لتكون تاريخية ضده، قبل أن يعود بريمونتادا لا تنسى.

مراد هوساوي.. وسط ميدان الخليج، الذي بات بين عشية وضحاها، محور حديث الأوساط الكروية، بعد الإعلان من قِبل رئيس النادي، عن تلقيه خطابًا رسميًا من الهلال، للاستفسار بشأن إمكانية التعاقد معه.

ولعلّ العيون كانت على مراد هوساوي في مباراة الاتحاد، في ظل الأحاديث بشأن عرض الـ100 مليون ريال، ومنافسة محتملة على الظفر بتوقيع صاحب الـ24 عامًا.

ونستعرض معًا، لمحات حول مراد هوساوي، وما حدث معه خلال الساعات الماضية، وأبرز ما قدمه في مباراة الريمونتادا "الخيالية" بين الخليج والاتحاد..