عين على الحكم | طرد أضحك نجم الاتحاد .. والجريس يرفض إنقاذ العميد بـ"جزائية" أمام الخليج

وتولى سيرجيو كونسيساو تدريب الاتحاد، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتذبذب النتائج، بعد الخسارة أمام النصر بثنائية في الجولة الرابعة، فيما قاد كونسيساو العميد للتعادل مع الفيحاء في المجمعة بنتيجة (1-1)، ضمن دوري روشن، ثم اكتساح الشرطة العراقي (4-1)، في النخبة الآسيوية، قبل الخسارة أمام الهلال (0-2).
وتمكن كونسيساو من تحقيق المفاجأة بإقصاء النصر من دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليثأر من خسارتي السوبر والدوري، ويحجز مقعدًا في ربع النهائي.
وفيما يلي، نستعرض روزنامة الاتحاد المُقبلة، حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر..
* 4 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الشارقة الإماراتي "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 8 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".
ومن المقرر أن يشهد دوري روشن، فترة توقف دولي، خلال شهر نوفمبر، في ظل خوض المنتخب السعودي مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستشهد فترة توقف أخرى، خلال فترة إقامتها بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.
وقبل مباراة الخليج، كان الاتحاد يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري روشن، برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر، المتصدر بالعلامة الكاملة، ليصبح العميد في اختبار صعب للحفاظ على لقبه الذي توج به خلال موسم 2025-2026.
في المقابل، أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة بين الاتحاد والشباب، في تكرار لأحداث نصف نهائي النسخة الماضية، التي شهدت تأهل العميد للمباراة النهائية، قبل الظفر باللقب.