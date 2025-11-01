عين على الحكم | طرد أضحك نجم الاتحاد .. والجريس يرفض إنقاذ العميد بـ"جزائية" أمام الخليج

وصنع الخليج مفاجأة كبرى خلال الشوط الأول، بعدما تقدم بثلاثية جاءت عن طريق جوشوا كينج في الدقيقة 14، ثم أضاف كوستاس فورتونيس هدفين، في الدقيقتين 18 و37.

وشهد الشوط الأول العديد من القرارات التحكيمية، حيث لجأ سامي الجريس إلى تقنية الفيديو في أكثر من مناسبة، سواءً لاحتساب ركلة جزاء أو إشهار بطاقات حمراء.

وارتكب حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، خطأ فادحًا أسفر عن الهدف الثاني للخليج، بعد تقدمه خارج المنطقة، ثم تمرير الكرة إلى الدفاع، قبل أن ينجح الخليج في قطعها، ليوقّع فورتونيس على الهدف بتسديدة بعيدة المدى.